Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πολυτεχνειούπολη - Επιχειρούν το ΤΕΕΜ

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν η χειροβομβίδα είναι ενεργή ενώ να σημειωθεί πως την εντόπισε πολίτης, ο οποίος περνούσε από το σημείο και παρατήρησε ένα «ύποπτο αντικείμενο» καλώντας τις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε χειροβομβίδα και επί τόπου επιχειρεί το ΤΕΕΜ.

