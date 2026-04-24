Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Η Έδρα υιοθέτησε την εισήγηση της εισαγγελέως κι αθώωσε τον Νίκο Ρωμανό κι άλλους τρεις κατηγορούμενους για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους

Άγγελος Βουράκης

Σε καταδικαστική απόφαση για δύο κατηγορούμενες κατέληξε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024, ενώ την ίδια ώρα τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ρωμανός, κρίθηκαν αθώοι.

Η απόφαση κινήθηκε στη γραμμή της εισαγγελικής πρότασης της εισαγγελέως Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία είχε εισηγηθεί διαχωρισμό ευθυνών, προτείνοντας την ενοχή δύο και την απαλλαγή των υπολοίπων. Κεντρικό σημείο της αγόρευσής της αποτέλεσε η αμφισβήτηση της αποδεικτικής αξίας στοιχείων που συνδέονταν με τον Νίκο Ρωμανό.

Δεν ήταν αρκετό το αποτύπωμα στη σακούλα για να καταδικαστεί

Ειδικότερα, το μοναδικό στοιχείο που τον συνέδεε με την υπόθεση ήταν ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε σακούλα. Ωστόσο, όπως τόνισε η εισαγγελέας, στο ίδιο αντικείμενο είχαν εντοπιστεί και άλλα αποτυπώματα που δεν ταυτοποιήθηκαν, γεγονός που υποδεικνύει ότι η σακούλα είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα και από περισσότερα πρόσωπα. Με αυτό το σκεπτικό, έκρινε ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για συμμετοχή του κατηγορούμενου.

Ο Νίκος Ρωμανός βγαίνει πλέον από τη φυλακή, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαδικασία για τις δύο κατηγορούμενες που κρίθηκαν ένοχες.

