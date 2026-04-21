Έκρηξη Αμπελόκηποι: Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας

Αναφερόμενη στον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος κατηγορήθηκε λόγω δακτυλικού αποτυπώματος που εντοπίστηκε σε σακούλα, η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι στο ίδιο αντικείμενο βρέθηκαν και άλλα αποτυπώματα

Άγγελος Βουράκης

Έκρηξη Αμπελόκηποι: Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας
Νίκος Ράζης
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απαλλαγή τριών κατηγορουμένων –μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Ρωμανός– και την ενοχή δύο γυναικών πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα, στο πλαίσιο της δίκης για την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024.

Η υπόθεση, όπως ανέφερε η ίδια, είναι «δυσχερής και λεπτή», καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία δεν οδηγούν σε ενιαία και ασφαλή συμπεράσματα για όλους τους κατηγορουμένους.

Αναφερόμενη στον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος κατηγορήθηκε λόγω δακτυλικού αποτυπώματος που εντοπίστηκε σε σακούλα, η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι στο ίδιο αντικείμενο βρέθηκαν και άλλα αποτυπώματα που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.

Κατά την εκτίμησή της, το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η σακούλα δεν ήταν αντικείμενο μίας και μοναδικής χρήσης, αλλά πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από διαφορετικά πρόσωπα. Όπως υπογράμμισε, δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι απαιτήθηκε συμμετοχή πολλών ατόμων για τη μεταφορά όπλων, ενώ έθεσε και το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε κάποιος να λάβει μέτρα για να μην αφήσει ίχνη στο όπλο, αλλά να αδιαφορήσει πλήρως για τη σακούλα. Σημείωσε επίσης ότι στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο αντικείμενα καθημερινής χρήσης ενδέχεται να αξιοποιούνται από διαφορετικά πρόσωπα, είτε για νόμιμες είτε για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως εμπλοκή όλων.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, από το χρονικό σημείο της έκρηξης έως και τη σύλληψη των κατηγορουμένων δεν διαπιστώθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά τους που να υποδηλώνει πανικό ή προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Όπως ανέφερε, οι ενδείξεις που παρουσιάστηκαν δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετήσουν πλήρη απόδειξη ενοχής, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες και επιβάλλει –κατά την άποψή της– την απαλλαγή των συγκεκριμένων προσώπων. Για ανάλογους λόγους ζήτησε την απαλλαγή και τρίτου κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι η εμπλοκή του περιορίζεται στην παρουσία του σε συνάντηση, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία ενεργούς συμμετοχής σε αξιόποινες πράξεις.

Αντίθετα, η εισαγγελική πρόταση ήταν επιβαρυντική για δύο γυναίκες κατηγορουμένες, για τις οποίες εκτίμησε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση και σε πράξεις που σχετίζονται με την κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ του Κυριάκου Ξυμητήρη –ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη– και των δύο κατηγορουμένων ήδη από το 2018 στο Βερολίνο, επισημαίνοντας ότι οι επαφές τους συνεχίστηκαν και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, οι τρεις τους συνδέονταν με στενή φιλία και κοινή παρουσία στον αναρχικό χώρο, ο οποίος –κατά την περιγραφή της– σε ορισμένες εκφάνσεις του αποδέχεται τη χρήση όπλων ως απάντηση σε κρατική βία, χωρίς κατ’ ανάγκη να επιδιώκει ανατροπή του πολιτεύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαμέρισμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη, το οποίο η εισαγγελέας χαρακτήρισε «ιδανικό κρησφύγετο». Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς βρίσκεται σε σημείο των Αμπελοκήπων με εύκολη πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, αλλά και σε μικρή απόσταση από σημαντικές κρατικές υπηρεσίες, όπως αστυνομικές δομές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατά την ίδια, η Δήμητρα Ζ. φέρεται να γνώριζε το διαμέρισμα από παλαιότερα, γεγονός που –όπως υποστήριξε– υποδηλώνει εξοικείωση με τον χώρο και τον ρόλο του. Η εισαγγελέας την περιέγραψε ως πρόσωπο με κεντρική θέση στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις των υπολοίπων φαίνεται να προσαρμόζονταν στο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις της, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία της από το σημείο κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Τέλος, η εισαγγελική λειτουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς περί φιλοξενούμενων προσώπων για τους οποίους ζητήθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος, κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Παράλληλα, από την ανάλυση των τηλεφωνικών συσκευών που κατασχέθηκαν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να υπήρχε ευρύτερος κύκλος εμπλεκομένων, καθώς εντοπίστηκαν δύο τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ατόμων πέραν των ήδη κατηγορουμένων.




Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα - καρέτα - Φωτογραφίες και βίντεο

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο

13:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ξεπέρασε τον Μασιούλις

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις τροποποιητικές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι: 1.753 το 2013, 3.646 τον Οκτώβριο του 2025

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

13:18ANNOUNCEMENTS

«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

13:08ANNOUNCEMENTS

Super apps: το «όλα-σε-ένα» μοντέλο κατακτά την Ευρώπη

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής Μοσάντ: «Οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα - Ο αγώνας μας για το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει»

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το timologio της ΑΑΔΕ - Διαθέσιμη από αύριο νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Οι θέσεις της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:49WHAT THE FACT

Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια ερπετού

12:47ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Πώς επανεξελέγη ο Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος του

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:17LIFESTYLE

Zoe Saldana: Η ηθοποιός γίνεται το νέο πρόσωπο της Lancôme - «Αυτή η συνεργασία ήρθε τη σωστή στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ