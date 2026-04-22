Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Καταδικάζει την επίθεση με τρικάκια στο σπίτι της εισαγγελέως η Ένωση

Τρικάκια στο σπίτι της εισαγγελέως της έδρας που δίκαζε μεταξύ άλλων την υπόθεση του Νίκου Ρωμανού έριξαν άγνωστοι, με την Ένωση Εισαγγελέων να καταδικάζει την επίθεση και να τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ότι οι εισαγγελείς δεν εκφοβίζονται.

Η επίθεση έγινε πριν τη χθεσινή της εισήγηση για την αθώωση του Νίκου Ρωμανού. Αναφερόμενη στον Ρωμανό, ο οποίος κατηγορήθηκε λόγω δακτυλικού αποτυπώματος που εντοπίστηκε σε σακούλα, η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι στο ίδιο αντικείμενο βρέθηκαν και άλλα αποτυπώματα.

«Με αφορμή την πρόσφατη στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού, μέλους της σύνθεσης Δικαστηρίου Αθηνών, δικάζοντος στο πλαίσιο υπόθεσης έκρηξης που έτυχε πρόσφατα ευρείας δημοσιότητας, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα κάθε απόπειρα τρομοκράτησης και εκφοβισμού εισαγγελικών λειτουργών εξ αφορμής της άσκησης των καθηκόντων τους.

Η παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο εισαγγελικού λειτουργού με συνθήματα και άλλες ενέργειες συναρτώμενες με τη δικαιοδοτική κρίση του, συνιστούν ευθεία προσβολή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και πλήττουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, με αποκλειστική πυξίδα το Σύνταγμα και τους νόμους.

Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να εκτρέπεται σε πρακτικές εκφοβισμού ή προσωπικής στοχοποίησής τους, ενώ ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους — η διασφάλιση των οποίων αποτελεί χρέος της Πολιτείας — συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαβεβαιώνει, για πολλοστή φορά, ότι ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτό νόμους, αλλά και με απόλυτη ευσυνειδησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία και χωρίς κανένα φόβο έναντι οποιουδήποτε, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη».