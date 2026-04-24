Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ελλάδα θα πληγεί από ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης από τη Ρωσία στις αρχές Μαΐου.
  • Η σύγκρουση αυτών των ψυχρών μαζών με θερμότερες αέριες μάζες θα προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα και απότομη πτώση θερμοκρασίας.
  • Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ισχυρών βροχών, καταιγίδων και χιονιού σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στα βόρεια ορεινά.
  • Βορειοανατολικοί άνεμοι θα διατηρήσουν χαμηλές θερμοκρασίες και θα ενισχύσουν την αίσθηση κρύου καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
  • Η αστάθεια και το ψυχρό σκηνικό αναμένεται να διαρκέσουν και να δημιουργήσουν ένα ασυνήθιστα ψυχρό τέλος της εβδομάδας.
Απότομη αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας σύμφωνα με του μετεωρολόγους της γειτονικής Ιταλίας καθώς μέσα στην εβδομάδα το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά Μάιο, καθώς ψυχρές αέριες μάζες κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια και επηρεάζουν και την Ελλάδα.

Η πιο κρίσιμη εξέλιξη έρχεται το βράδυ στις αρχές Μαΐου, όταν μια ψυχρή αέρια μάζα πολικής προέλευσης θα κινηθεί από την περιοχή της Ρωσίας προς τα Βαλκάνια και θα επηρεάσει άμεσα και τη χώρα μας.

Η σύγκρουση με τις θερμότερες αέριες μάζες που ήδη υπάρχουν στην περιοχή αναμένεται να πυροδοτήσει έντονα φαινόμενα, με τον καιρό να γίνεται απότομα πιο άγριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, σε επίπεδα που δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση άνοιξη. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και χιόνια σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα για την εποχή, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Το σκηνικό δεν θα βελτιωθεί άμεσα. Το Σαββατοκύριακο θα κυριαρχήσουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα κρατήσουν τη θερμοκρασία χαμηλά και θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου.

Ακόμη κι αν τα φαινόμενα παρουσιάσουν κάποια πρόσκαιρη ύφεση, η εικόνα θα παραμείνει άστατη, με τη χώρα να οδηγείται σε ένα ασυνήθιστα ψυχρό τέλος εβδομάδας, όπως επιμένουν οι Ιταλοί και η ιστοσελίδα meteoweb.eu.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-04-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 19 με 21, ενώ στην Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Στα δυτικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

