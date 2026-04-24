Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

Με ένα περίεργο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν πασίγνωστο αθλητή του τζούντο ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί που έκαναν τυπικό έλεγχο σε διερχόμενο όχημα στην Αθηνών-Κορίνθου.

Όπως έγινε γνωστό, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πιάστηκε να μεταφέρει σε σακούλες ένα ποσό της τάξης του 1.150.000 ευρώ! Οι αστυνομικοί έμειναν εμβρόντητοι όταν άνοιξαν το πορτμπαγκάζ και διαπίστωσαν ότι ήταν γεμάτο με λεφτά.

Ο έλεγχος έγινε στο ύψος του Κιάτου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (22/4) και η υπόθεση ερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα λεφτά ήταν σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 20 και 50 ευρώ. Ο αθλητής, που έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν είχε μπλεξίματα με το νόμο μέχρι πρότινος κι ως εκ τούτου, οι αστυνομικοί που τον προσήγαγαν και τον ανέκριναν φαίνεται πως αποδέχθηκαν την εκδοχή του κι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο πασίγνωστος αθλητής φέρεται να υποστήριξε ότι «μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έμπειροι αξιωματικοί ερευνούν αν τα χρήματα συνδέονται με κέρδη από εγκληματικές οργανώσεις, αν σχετίζονται με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από έκνομες ενέργειες και τέλος αν πρόκειται απλά για «μαύρο» αδήλωτο χρήμα.

Οι Αρχές ερευνούν ενδελεχώς και τον φερόμενο ως αποδέκτη των χρημάτων, τον επιχειρηματία από την Πελοπόννησο.