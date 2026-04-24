Κοβέσι οδοστρωτήρας

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δεν χαρίστηκε σε κανέναν όταν αναφέρθηκε σε περιπτώσεις διαφθοράς

Κώστας Πλιάκος

Κοβέσι οδοστρωτήρας
Η Λάουρα Κοβέσι, θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένη από την χθεσινή της συνέντευξη στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Λίγο αργότερα εθεάθη να κάνει βόλτα με τη συνοδεία της στα στενά της Αράχωβας ανάμεσα στις σούβλες με αρνιά που ψήνονταν λόγω του πανηγυριού για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Η συνέντευξή της την Πέμπτη το πρωί ήταν το θέμα της ημέρας στους Δελφούς και στα πηγαδάκια το βασικό θέμα συζήτησης. Τα λεγόμενά της δε, έγιναν δεκτά με ποικίλα συναισθήματα, ωστόσο δεν προκάλεσαν έκπληξη σε κανέναν.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας δεν χαρίστηκε σε κανέναν όταν αναφέρθηκε σε περιπτώσεις διαφθοράς αλλά είπε και πολλά τα οποία όμως συνήθως δεν φωτίζονται από τα ειδησεογραφικά δελτία και τα ρεπορτάζ. Όπως για παράδειγμα το ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτός ο παράδεισος της διαφθοράς τον οποίο ορισμένοι θέλουν να παρουσιάσουν. Χαρακτηριστικά είπε ότι οι υποθέσεις που αφορούν σε διαφθορά και τις οποίες ψάχνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι μόνο το 5% των περιπτώσεων που αφορούν στο σύνολο της Ευρώπης. Όπως επίσης ότι έπλεξε το εγκώμιο των Ελλήνων εισαγγελέων που έχουν χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις τονίζοντας ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Επίσης το γεγονός ότι οι σχέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με το ελληνικό σύστημα Δικαιοσύνης είναι αγαστές, δεν είναι ανταγωνιστικές και ότι υπάρχει η αναγκαία υποστήριξη.

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι άρση ασυλίας αναφερόμενη προφανώς στους 13 βουλευτές, δεν σημαίνει ενοχή και ότι είναι ένα απαραίτητο πρώτο στάδιο για να προχωρήσει η έρευνα.

Τώρα όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον οποίο αποκάλεσε «συνώνυμο της διαφθοράς νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων» θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν έχει και πολύ άδικο. Είπε κι άλλα όπως το ότι δεν είναι δυνατό να παρανομείς να κλέβεις λεφτά και όταν σε πιάνουν να τα επιστρέφεις απλά και πηγαίνεις σπίτι σου σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλοι το έχουμε ακούσει να το λέει κάποιος δίπλα μας ή το έχουμε πει και οι ίδιοι: «Αυτά δεν γίνονται ούτε σε μπανανίες».

Ναι είναι αλήθεια ότι δεν μας αρέσει να μας τρίβουν στη μούρη τις ατασθαλίες μας ως χώρα, ανεξάρτητα από το πότε έγιναν αυτές και ποιοι εκπρόσωποι του λαού ή μετακλητοί εμπλέκονται, ναι η αλήθεια πονάει αλλά ας είμαστε ειλικρινείς.

Βρέθηκα πρόσφατα στην Κρήτη για τις ανάγκες ρεπορτάζ και συνομίλησα με πολλούς αγρότες παραγωγούς, μεσάζοντες εμπόρους αγροτικών προϊόντων οι οποίοι είναι και οι ίδιοι αγρότες και χωρίς να υπερβάλλω καθόλου οι άνθρωποι «είναι στα κάγκελα». Είναι εξοργισμένοι με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τη στιγμή μάλιστα που τα τελευταία χρόνια οι επιδοτήσεις σε βασικά διατροφικά προϊόντα έχουν μειωθεί έως και 300%.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, μια ανεξάρτητη εξουσία και είναι προς το συμφέρον όλων, ή σίγουρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών, να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι γιατί η Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη. Ας αφήσουμε την κυρία Κοβέσι και τους συνεργάτες της να κάνει τη δουλειά της και ας περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αν καταπολεμηθεί έστω και στο ελάχιστο η διαφθορά στη χώρα θα είναι κέρδος για όλους μας γιατί σε τελική ανάλυση δικά μας λεφτά είναι αυτά, ακόμη και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχουν και ένα μέρος δικών μας χρημάτων.

