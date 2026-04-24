Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

Η ερευνητική ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κένυα διαπίστωσε, μέσα από εργαστηριακές δοκιμές, ότι ο ιός μπορεί να συνδεθεί με υποδοχείς που βρίσκονται στα ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο νέος κορονοϊός CcCoV
  • KY43, που εντοπίστηκε σε νυχτερίδες της ανατολικής Αφρικής, μπορεί να μολύνει ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα.
  • Παρότι δεν έχει καταγραφεί μετάδοση του ιού σε ανθρώπους, η ικανότητά του να εισέρχεται σε ανθρώπινα κύτταρα αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής διασποράς.
  • Οι αλφακορονοϊοί, όπως ο CcCoV
  • KY43, μπορούν να χρησιμοποιούν πολλούς υποδοχείς στα ανθρώπινα κύτταρα για να εισέλθουν, αυξάνοντας τη μεταδοτικότητά τους.
  • Η μελέτη έγινε με ανάλυση των πρωτεϊνών
  • ακίδων του ιού, χωρίς τη χρήση ολόκληρου του ιού, μειώνοντας τους βιολογικούς κινδύνους.
  • Τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία μέσω ανάπτυξης εμβολίων και θεραπειών πριν από πιθανή μετάδοση στον άνθρωπο.
Ένας νέος κορονοϊός τύπου Covid, που εντοπίζεται σε νυχτερίδες, προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα.

Ο ιός, με την ονομασία CcCoV-KY43, εντοπίστηκε σε νυχτερίδες με χαρακτηριστική «καρδιόσχημη» μύτη, οι οποίες ζουν κυρίως στην ανατολική Αφρική, σε περιοχές όπως το ανατολικό Σουδάν, η Κένυα και η βόρεια Τανζανία.

Τι έδειξαν οι έρευνες

Η ερευνητική ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κένυα διαπίστωσε, μέσα από εργαστηριακές δοκιμές, ότι ο ιός μπορεί να συνδεθεί με υποδοχείς που βρίσκονται στα ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μεταδοθεί σε ανθρώπους.

Παρά ταύτα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ιός είναι «ικανός να εισέλθει σε ανθρώπινα κύτταρα», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής διασποράς. Όπως τονίζουν, η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία απέναντι σε ενδεχόμενες ζωονόσους.

Πώς λειτουργεί ο ιός

Οι ερευνητές μελέτησαν τις λεγόμενες «ακίδες» (spike proteins) των αλφακορονοϊών – το τμήμα δηλαδή του ιού που προσκολλάται στα ανθρώπινα κύτταρα και πυροδοτεί τη μόλυνση. Αναλύοντας 40 διαφορετικές πρωτεΐνες, τις συνέκριναν με μια «βιβλιοθήκη» υποδοχέων που υπάρχουν στα ανθρώπινα κύτταρα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορούν να συνδεθούν με αυτούς.

Σύμφωνα με τον μοριακό βιολόγο Ντάλαν Μπέιλι από το Ινστιτούτο Pirbright, μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι οι αλφακορονοϊοί χρησιμοποιούν έναν ή δύο βασικούς υποδοχείς για να μολύνουν τον ξενιστή τους. «Πλέον γνωρίζουμε ότι μπορούν να αξιοποιούν μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία υποδοχέων για να εισέλθουν στα κύτταρα», σημείωσε.

Υπαρκτός ο κίνδυνος μετάδοσης

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει ακόμη περάσει στον ανθρώπινο πληθυσμό. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης των κορονοϊών που εντοπίζονται σε νυχτερίδες.

Ο καθηγητής Στίβεν Γκράχαμ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ εξηγεί ότι οι πρωτεΐνες-ακίδες λειτουργούν σαν «κλειδιά» που ταιριάζουν σε συγκεκριμένες «κλειδαριές» – τους υποδοχείς των κυττάρων. «Ο κίνδυνος υπάρχει και πάντα υπήρχε. Το σημαντικό είναι να τον γνωρίζουμε, ώστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στόχος η πρόληψη πριν την εμφάνιση

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του κινδύνου που προέρχεται από παρόμοιους ιούς, αλλά και στον εντοπισμό πιθανών μεταδόσεων σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση ολόκληρου του ιού, αλλά μόνο ενός τμήματός του, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους βιολογικούς κινδύνους.

Όπως επισημαίνουν, η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη ανάπτυξη εμβολίων και αντιικών θεραπειών, πριν ακόμη ένας τέτοιος ιός περάσει στον άνθρωπο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοβέσι οδοστρωτήρας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη, από το καλύτερο στο χειρότερο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πολυτεχνειούπολη - Επιχειρούν το ΤΕΕΜ

12:03WHAT THE FACT

Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

11:59ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

11:48LIFESTYLE

MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από την Αθήνα στην κορυφή: Η εταιρεία που διακρίθηκε για υπηρεσίες cloud σε Κεντρική και Αν. Ευρώπη

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

11:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

11:30ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για πρώτη στο είδος της γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κώφωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ παρά την παράταση της εκεχειρίας - Τιμωρία όσων δεν βοήθησαν στις επιθέσεις στο Ιράν θέλει ο Τραμπ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

10:39WHAT THE FACT

Για 20 χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυροι - Έκαναν όμως εντελώς λάθος.

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ