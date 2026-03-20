Λίβανος: Ισραηλινά μαχητικά έσπασαν το φράγμα του ήχου

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο σήμερα πάνω από τη Βηρυτό, σπάζοντας το φράγμα του ήχου, με υπερηχητικούς κρότους να προκαλούν πανικό το πρωί της γιορτής Ιντ-αλ-Φιτρ, καθώς ο Λίβανος να συνεχίζει να συγκλονίζεται από τον πόλεμο.

Οι κρότοι ακούστηκαν μέχρι τα περίχωρα της Βηρυτού, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το φράγμα του ήχου έσπασε δύο φορές πάνω από την πρωτεύουσα και τα προάστιά της», μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πολλοί αντέδρασαν με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα, που δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινοί ευχήθηκαν χρόνια πολλά για το Ιντ-αλ-Φιτρ στους κατοίκους της Βηρυτού και των προαστίων της», έγραψε ο Σαλάμ Χαλάουι στο X.

Το Ιντ αλ-Φιτρ σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού. Οι εορτασμοί επισκιάζονται φέτος από τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

