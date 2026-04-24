AI με ανθρώπινο έλεγχο: «Η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται», είναι το μήνυμα από επιχειρήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, αλλά ο ανθρώπινος έλεγχος μένει κρίσιμος σε σημεία όπου διακυβεύονται εμπιστοσύνη, ρίσκο και τελικές αποφάσεις

  • Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, αλλά ο ανθρώπινος έλεγχος μένει κρίσιμος σε σημεία όπου διακυβεύονται εμπιστοσύνη, ρίσκο και τελικές αποφάσεις.
  • Η αυτοματοποίηση πρέπει να περιορίζεται σε απλές και χαμηλής αξίας αλληλεπιδράσεις, ενώ ο άνθρωπος διατηρεί τον έλεγχο σε σύνθετες και κρίσιμες αποφάσεις.
  • Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χτίζεται με τον χρόνο και οι άνθρωποι προτιμούν τον ανθρώπινο παράγοντα ακόμη και όταν τα δεδομένα ευνοούν τα συστήματα AI.
  • Ο όρος «human in the loop» σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατανοεί και παραμένει υπεύθυνος για τις αποφάσεις του AI, χωρίς να ελέγχει κάθε απόφαση ξεχωριστά.
  • Η εμπιστοσύνη σε οργανισμούς δημιουργείται μέσω ανοιχτότητας, λογοδοσίας και σεβασμού, με την ηγεσία να προωθεί διαφάνεια και ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, τονίστηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και κλάδων, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τον ρόλο του ανθρώπου σε κρίσιμα σημεία, όπου διακυβεύονται η εμπιστοσύνη, το ρίσκο και η τελική απόφαση.

Η Charlotte Foucteau, Διευθύνουσα Σύμβουλος TP Greece & Regional Leadership για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) και τις Βαλτικές χώρες, Ελλάδα, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι θέμα αντικατάστασης, αλλά το να γνωρίζουμε πού διατηρούμε τον άνθρωπο».

Όπως σημείωσε, η αυτοματοποίηση πρέπει να περιορίζεται σε απλές και χαμηλής αξίας αλληλεπιδράσεις, ενώ «όταν η εμπιστοσύνη ή η αξία διακυβεύονται, ο άνθρωπος παραμένει κρίσιμος», καθώς «η AI μπορεί να απαντήσει, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη». Παράλληλα, τόνισε ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει στον έλεγχο των αποφάσεων, καθώς «οι αλγόριθμοι είναι καλοί στα μοτίβα, αλλά όχι στις σύνθετες επιλογές», θέτοντας έτσι τη βάση για μια πιο ισορροπημένη συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας.

Εστιάζοντας περισσότερο στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ο Γιάννης Καντώρος, CEO του Interamerican Group, ανέδειξε τον ρόλο της εμπιστοσύνης ως παράγοντα που δεν μεταβάλλεται με την ίδια ταχύτητα με την τεχνολογία. Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντα ορθολογικές αποφάσεις» και τείνουν να επιλέγουν τον ανθρώπινο παράγοντα ακόμη και όταν τα δεδομένα ευνοούν τα συστήματα AI. «Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο», σημείωσε, περιγράφοντας ένα υβριδικό μοντέλο όπου «οι απλές εργασίες περνούν στην AI, αλλά όταν αυξάνεται το ρίσκο και η αξία, ο άνθρωπος παραμένει στο τελικό στάδιο της απόφασης».

Ο Χάρης Μαργαρίτης, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου, Τράπεζα Πειραιώς, μετέφερε τη συζήτηση στο επίπεδο της κλίμακας και της εφαρμογής, τονίζοντας ότι «θα εμπιστευόμουν έναν γιατρό που ξέρει να χρησιμοποιεί AI - το ίδιο ισχύει και για μια τράπεζα». Όπως ανέφερε, η διαχείριση περίπου 300 δισ. ευρώ σε ψηφιακές συναλλαγές καθιστά αναγκαία την εκτεταμένη χρήση αυτοματισμών, ενώ επεσήμανε ότι «το human in the loop δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ελέγχει κάθε απόφαση, αλλά ότι κατανοεί τι κάνει το AI και παραμένει υπεύθυνος».

Η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου & Μάλτας, ανέφερε ότι «στη JTI, η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από συμπεριφορές που εδραιώνουν σταθερά την ανοιχτότητα, τη λογοδοσία και τον σεβασμό. Σ’ επίπεδο ηγεσίας, κι αυτό μετά διαπερνά όλον τον Οργανισμό, δίνουμε τον τόνο με το να είμαστε διαφανείς τόσο ως προς τις επιτυχίες όσο και ως προς τις προκλήσεις. Δημιουργούμε, έτσι, ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να μιλήσουν έγκαιρα, να εκφράσουν ανησυχίες και να συνεισφέρουν ιδέες με δημιουργικό τρόπο».

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θύματα phishing η πρόεδρος της Bundestag, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

16:07ΕΥ ΖΗΝ

Καίτε περισσότερες θερμίδες απ' όσες νομίζετε, ακόμα και χωρίς να κάνετε τίποτα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Airbnb: Πέμπτη η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός προορισμός, 52 εκατ. διανυκτερεύσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον: Οι μεγάλες συγκρούσεις στο μέλλον θα γίνουν για τις ελεύθερες θάλασσες - Καθοριστικός ο ρόλος της Ελλάδας

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για διακίνηση κοκαΐνης σε καφενείο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:31WHAT THE FACT

Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την υπερβολική ταχύτητα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την ενεργειακή κρίση

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AI με ανθρώπινο έλεγχο: «Η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται», είναι το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Το κοντοσούβλι μέσα στο top 10 των κορυφαίων παραδοσιακών πιάτων του κόσμου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ