Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για διακίνηση κοκαΐνης σε καφενείο

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι διακινούσαν ποσότητες κοκαΐνης μέσω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), το οποίο διαχειρίζονταν. Πρόκειται για 60χρονο και 33χρονο, αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο κατάστημα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε κρύπτη - τρύπα, καλυμμένη με πλακίδιο, δέκα συσκευασίες κοκαΐνης, βάρους 10,49 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, όπου βρέθηκαν επιπλέον τρεις συσκευασίες κοκαΐνης, βάρους 2,95 γραμμαρίων. Παράλληλα κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.320 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

