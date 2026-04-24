Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

Η χειροβομβίδα θα απομακρυνθεί από το σημείο από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πλήρως λειτουργική και επιθετικού τύπου είναι η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Την χειροβομβίδα την βρήκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ένας διερχόμενος πολίτης, περίπου 200 μέτρα από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η χειροβομβίδα θα απομακρυνθεί από το σημείο από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο:

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

