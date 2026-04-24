Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

Snapshot Στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου εντοπίστηκε πλήρως λειτουργική χειροβομβίδα επιθετικού τύπου.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε περίπου 200 μέτρα από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης από διερχόμενο πολίτη.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η απομάκρυνση της χειροβομβίδας θα γίνει από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού. Snapshot powered by AI

Πλήρως λειτουργική και επιθετικού τύπου είναι η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.

Την χειροβομβίδα την βρήκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ένας διερχόμενος πολίτης, περίπου 200 μέτρα από την πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η χειροβομβίδα θα απομακρυνθεί από το σημείο από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

