Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Άγγελος Βουράκης

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους

 

  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινή κάθειρξης 19 ετών στην πρώτη κατηγορούμενη και 8 ετών στη δεύτερη για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους που προκάλεσε θάνατο και σοβαρό τραυματισμό.
  • Οι γυναίκες καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, όπλων και πυρομαχικών, προμήθεια εκρηκτικών υλών, πρόκληση έκρηξης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
  • Η πρώτη κατηγορούμενη δεν έλαβε ελαφρυντικά και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η δεύτερη έλαβε ελαφρυντικό μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.
  • Οι κατηγορούμενες ζήτησαν αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους, επικαλούμενες προβλήματα υγείας και ακαδημαϊκή πορεία αντίστοιχα.
  • Στις δηλώσεις τους, οι δύο γυναίκες υπερασπίστηκαν τη μνήμη του θανόντα και εξέφρασαν τη στάση τους χωρίς μετανιωτικά λόγια, ενώ το ακροατήριο εξέφρασε συμπαράσταση.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες για την υπόθεση της ισχυρής έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024, ένα περιστατικό που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 36χρονου άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.

Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες για την έκρηξη

Στην πρώτη κατηγορούμενη, η οποία τραυματίστηκε κατά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ στη δεύτερη κατηγορούμενη επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών, καθώς το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, της αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή όπλων και πυρομαχικών, προμήθεια εκρηκτικών υλών, πρόκληση έκρηξης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, οι καταδικασθείσες ζήτησαν μέσω των συνηγόρων τους την αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους. Η υπεράσπιση της πρώτης κατηγορούμενης επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει μετά τον τραυματισμό της, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή της στη φυλακή ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση της υγείας της».

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε και ο θεράπων ιατρός της, ο οποίος χαρακτήρισε την περίπτωσή της ως «σύνθετο ιατρικά περιστατικό», επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και τονίζοντας πως «το περιβάλλον των φυλακών σίγουρα επιδεινώνει την κατάσταση της».

Η ίδια η κατηγορούμενη, λαμβάνοντας τον λόγο, δήλωσε ότι δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «προαποφασισμένη», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εξεπλάγην από την απόφαση… το τέλος ήταν ήδη γραμμένο», ενώ επανέλαβε ότι «δεν μετανιώνω για τίποτα, το τίμημα το έχω πληρώσει». Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν, καθώς και τη συγκατηγορούμενή της «που δεν αποστασιοποιήθηκε», με το ακροατήριο να αντιδρά έντονα φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης.

Από την πλευρά της δεύτερης κατηγορούμενης, η υπεράσπιση ζήτησε επίσης αναστολή εκτέλεσης της ποινής με όρους, επικαλούμενη την ακαδημαϊκή της πορεία και τη δυνατότητα συνέχισης της διδακτορικής της έρευνας από την Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο συνήγορός της, «να της δοθεί η ευκαιρία να διασώσει ό,τι μπορεί από την ακαδημαϊκή της διαδρομή, ακόμη και με περιοριστικούς όρους», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν αφεθεί ελεύθερη μέχρι το εφετείο».

Η ίδια, παίρνοντας τον λόγο, ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν και υποστήριξε ότι «με την καταδίκη μου καταδικάζετε τον αναρχικό χώρο». Και οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στον θανόντα, τονίζοντας ότι με τη στάση τους υπερασπίστηκαν τη μνήμη του, ενώ από το ακροατήριο ακούστηκαν συνθήματα όπως «Κυριάκο ζεις, για πάντα αγωνιστής».

Αθωώθηκε ο Νίκος Ρωμανός

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ρωμανός, κρίθηκαν αθώοι.

Η απόφαση κινήθηκε στη γραμμή της εισαγγελικής πρότασης της εισαγγελέως Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία είχε εισηγηθεί διαχωρισμό ευθυνών, προτείνοντας την ενοχή δύο και την απαλλαγή των υπολοίπων. Κεντρικό σημείο της αγόρευσής της αποτέλεσε η αμφισβήτηση της αποδεικτικής αξίας στοιχείων που συνδέονταν με τον Νίκο Ρωμανό.

