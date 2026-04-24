Ιωάννινα: Σύλληψη στην πλατεία Μαβίλη – 15χρονος μαθητής με σουγιά σε σχολική εκδρομή

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο μετά από καταγγελία, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο που έφερε σουγιά μήκους 16 εκατοστών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός ανήλικου μαθητή χθες το βράδυ στα Ιωάννινα, ο οποίος βρέθηκε να οπλοφορεί στην πιο πολυσύχναστη περιοχή της πόλης, την πλατεία Μαβίλη, εν μέσω σχολικής εκδρομής.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έφτασε στο κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνομίας, για έναν νεαρό που έφερε αιχμηρό αντικείμενο ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους που έκαναν ακόμη την βόλτα τους στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έδρασαν αστραπιαία, εντόπισαν τον 15χρονο και σε έλεγχο που ακολούθησε, βρήκαν στην κατοχή του έναν σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών.

Εκδρομή με… «πολεμικό» εξοπλισμό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 15χρονος βρισκόταν στα Γιάννενα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής από περιοχή του Νομού Μαγνησίας. Αντί για αναμνηστικά και φωτογραφίες από τη λίμνη, ο ανήλικος επέλεξε να έχει μαζί του ένα επικίνδυνο όπλο, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Τη δικογραφία ανέλαβε το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Novibet
