Κυρανάκης: «Κάνε rebranding στα λεωφορεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης» - Πώς λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό

Ο υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενημέρωσε μέσω των λογαριασμών του στα social media, για τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν για τις αλλαγές που επίκεινται στα μέσα μεταφοράς, και δη στα αστικά λεωφορεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Όπως ενημερώνει σχετικά ο υπουργός, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕΘ, ακολουθώντας τις οδηγίες στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

«Κάνε εσύ το "rebranding" για τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης! Για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες θα αποκτήσουν μια ενιαία και μοντέρνα οπτική ταυτότητα.

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις την πρότασή σου και οι καλύτερες θα ψηφιστούν από τους ίδιους τους επιβάτες.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε:

σχεδιαστές

καλλιτέχνες

φοιτητές

δημιουργικά γραφεία

ερασιτέχνες με όραμα

Υποβολή προτάσεων έως 20 Μαΐου στο contest.oasa.gr και στο contest.oseth.com.gr

Το έπαθλο είναι 10.000€ για τον νικητή, ενώ για τον 2ο και 3ο φιναλίστ είναι 3.000€ και 1.000€ αντίστοιχα.