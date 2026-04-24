Κατερίνη: Νέα απάτη με τη μέθοδο του λογιστή - Πήραν 24.000 ευρώ από 87χρονο

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου προχώρησαν χθες, 23 Απριλίου, το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα και μία 30χρονη γυναίκα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα 33χρονος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Απριλίου, συνεργός τους τηλεφώνησε σε 87χρονο σε περιοχή του δήμου Κατερίνης και προσποιούμενος τον λογιστή και με διάφορα προσχήματα τον έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν συνεργάτη του χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 20.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβαν τα προαναφερόμενα άτομα.

Ο άνδρας και η γυναίκα που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα σε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

