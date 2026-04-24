Νετανιάχου: Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαγνώστηκε με καρκίνο του προστά σε αρχικό στάδιο.

Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση που αφαίρεσε τον κακοήθη όγκο χωρίς να αφήσει ίχνη.

Η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια τακτικής ιατρικής παρακολούθησης μετά από επέμβαση για υπερτροφία του προστάτη.

Ο Νετανιάχου ζήτησε να αναβληθεί η δημοσιοποίηση της ιατρικής του έκθεσης για λόγους ασφαλείας και αποφυγής προπαγάνδας από το Ιράν.

Ο ίδιος δηλώνει ότι βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση μετά τη θεραπεία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάσταση», μετά τη δημοσίευση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης, η οποία αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση κακοήθους όγκου.

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για υπερτροφία του προστάτη, οι γιατροί εντόπισαν έναν κακοήθη όγκο (καρκίνος) σε αρχικό στάδιο.

Η θεραπεία «εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος», πρόσθεσε. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε ζητήσει να αναβληθεί η δημοσίευση του ιατρικού του φακέλου, ώστε να μην δημοσιοποιηθεί εν μέσω της κορύφωσης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, με σκοπό να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να διαδώσει «ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».