Καίτε περισσότερες θερμίδες απ' όσες νομίζετε, ακόμα και χωρίς να κάνετε τίποτα
Όταν σκεφτόμαστε την καύση θερμίδων, συνήθως το μυαλό μας πάει στη γυμναστική. Αλλά οι περισσότερες από τις θερμίδες που καίτε κάθε μέρα δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση.

Το σώμα χρησιμοποιεί συνεχώς ενέργεια, ακόμα και όταν ξεκουράζεστε. Ο συνολικός αριθμός θερμίδων που καίτε σε μια μέρα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, αλλά για τους περισσότερους ενήλικες, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1.800 και 2.500 θερμίδων την ημέρα.

Αυτός ο αριθμός μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το σώμα και τον τρόπο ζωής σας.

Από πού προέρχεται στην πραγματικότητα η ημερήσια καύση θερμίδων

Η συνολική ημερήσια ενεργειακή σας δαπάνη αποτελείται από τρία κύρια συστατικά:

  1. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ο βασικός μεταβολικός σας ρυθμός (BMR). Αυτή είναι η ενέργεια που χρησιμοποιεί το σώμα σας μόνο και μόνο για να σας κρατήσει ζωντανούς (αναπνοή, κυκλοφορία του αίματος, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων). Για τους περισσότερους, αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 60-70% της ημερήσιας καύσης θερμίδων.
  2. Στη συνέχεια έρχεται η σωματική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει τόσο άσκηση όσο και καθημερινή κίνηση όπως περπάτημα, ορθοστασία ή δουλειές του σπιτιού. Αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο και συνήθως αποτελεί περίπου το 15-30%.
  3. Το τελευταίο συστατικό είναι η θερμική επίδραση της τροφής, η οποία είναι η ενέργεια που χρησιμοποιεί το σώμα σας για να χωνέψει και να επεξεργαστεί αυτό που τρώτε. Αυτό συνήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της ημερήσιας καύσης θερμίδων.

Γιατί δύο άτομα μπορούν να κάψουν πολύ διαφορετικές ποσότητες θερμίδων

Δεν υπάρχει ένας μόνο «σωστός» αριθμός, επειδή η καύση θερμίδων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

  1. Το μέγεθος του σώματος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Τα μεγαλύτερα σώματα γενικά καίνε περισσότερες θερμίδες, ακόμη και σε ηρεμία, επειδή απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν.
  2. Η μυϊκή μάζα παίζει επίσης ρόλο. Ο μυϊκός ιστός χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από τον λιπώδη, επομένως τα άτομα με περισσότερους μύες τείνουν να έχουν υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό.
  3. Η ηλικία παίζει επίσης ρόλο. Ο μεταβολισμός τείνει να επιβραδύνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι ενήλικες συχνά καίνε λιγότερες θερμίδες από τους νεότερους με παρόμοια σωματική σύνθεση.
  4. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μπορούν επίσης να επηρεάσουν την καύση θερμίδων, κυρίως λόγω διαφορών στη μυϊκή μάζα και τα επίπεδα ορμονών.
Πόσο αυξάνει την καύση θερμίδων η άσκηση στην πραγματικότητα;

Η άσκηση αυξάνει την καύση θερμίδων, αλλά συχνά λιγότερο απ' ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Για παράδειγμα μια μέτρια προπόνηση μπορεί να κάψει 200-400 θερμίδες. Μια πιο έντονη συνεδρία θα μπορούσε να κάψει περισσότερες, ανάλογα με τη διάρκεια και την προσπάθεια.

Αν και αυτό είναι σημαντικό, εξακολουθεί να είναι μικρότερο σε σύγκριση με τις θερμίδες που καίει το σώμα σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας απλώς για να λειτουργήσει.

Γι' αυτόν τον λόγο, η εστίαση μόνο στην άσκηση μπορεί να δώσει μια παραπλανητική εικόνα της συνολικής χρήσης ενέργειας.

Καίω θερμίδες ακόμα και όταν κοιμάμαι;

Σαφώς. Το σώμα συνεχίζει να χρησιμοποιεί ενέργεια για να διατηρήσει ζωτικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια του ύπνου, κάτι που αποτελεί μέρος του βασικού μεταβολικού σας ρυθμού.

Είναι η καύση θερμίδων η ίδια κάθε μέρα;

Όχι. Μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας, τον ύπνο, το άγχος, ακόμη και το πόσο τρώτε.

Καίει η ορθοστασία περισσότερες θερμίδες από το να είμαι καθιστός;

Ναι, ελαφρώς. Η ορθοστασία απασχολεί περισσότερους μύες από την καθιστή θέση, γεγονός που οδηγεί σε μια μικρή αύξηση στη χρήση θερμίδων με την πάροδο του χρόνου.

Συμπέρασμα

Καίτε θερμίδες όλη την ημέρα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια άσκησης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας πηγαίνει για τη διατήρηση της λειτουργίας του σώματός σας, ενώ η σωματική δραστηριότητα προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο, που ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Αντί να εστιάζετε σε έναν μόνο αριθμό, είναι πιο χρήσιμο να κατανοήσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την καύση θερμίδων και πώς οι καθημερινές συνήθειες διαμορφώνουν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτή είναι η 20χρονη πρώην του 27χρονου

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θύματα phishing η πρόεδρος της Bundestag, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να επανέλθει με μεσσιανικό τρόπο

16:07ΕΥ ΖΗΝ

Καίτε περισσότερες θερμίδες απ' όσες νομίζετε, ακόμα και χωρίς να κάνετε τίποτα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Airbnb: Πέμπτη η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός προορισμός, 52 εκατ. διανυκτερεύσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον: Οι μεγάλες συγκρούσεις στο μέλλον θα γίνουν για τις ελεύθερες θάλασσες - Καθοριστικός ο ρόλος της Ελλάδας

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για διακίνηση κοκαΐνης σε καφενείο

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλήρως λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:31WHAT THE FACT

Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την υπερβολική ταχύτητα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα από οποιονδήποτε την ενεργειακή κρίση

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη: Οι κινήσεις του 40χρονου αυτόχειρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AI με ανθρώπινο έλεγχο: «Η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται», είναι το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε αρχικό στάδιο ο Νετανιάχου: Υποβλήθηκε σε επέμβαση

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο Δαφνές αποχαιρέτησε την Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Πολυετείς ποινές κάθειρξης στις δύο γυναίκες που κρίθηκαν ένοχες

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Το κοντοσούβλι μέσα στο top 10 των κορυφαίων παραδοσιακών πιάτων του κόσμου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ