ΗΠΑ: 21χρονη έκανε τρεις δουλειές για να αγοράσει το σπίτι της γιαγιάς της που είχε βγει προς πώληση

Την ημέρα που η 21χρονη Τζέιλιν Ντίκερσον ολοκλήρωσε την αγορά του σπιτιού της στο Κάντον του Ιλινόις, αυτή και η μαμά της πήγαν να πάρουν τη γιαγιά της για να της κάνουν έκπληξη. Όταν μπήκαν όλοι στο αυτοκίνητο, η Τζέιλιν άρχισε να τραβάει βίντεο με το κινητό της.

«Γιαγιά, έχω ένα μυστικό. Επιστρέφω στο Κάντον», ακούγεται να λέει η Τζέιλιν στην γιαγιά της στο βίντεο, χαμογελώντας στην κάμερα. Η γιαγιά της, Σούζαν Ρίλεα, χειροκρότησε από το πίσω κάθισμα. Στη συνέχεια, η Ντίκερσον αποκάλυψε ότι έχει ήδη αγοράσει ένα σπίτι και πρότεινε να περάσουν από εκεί για να το δουν και η γιαγιά της συμφώνησε.

Καθώς σταμάτησαν μπροστά από ένα λευκό σπίτι, η Σούζαν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, η εγγονή της είχε αγοράσει το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε, το οποίο είχε αναγκαστεί να πουλήσει τρία χρόνια νωρίτερα.

«Αγόρασες το σπίτι μου; Μου κάνεις πλάκα;», φώναξε η Σούζαν, ενώ η Τζέιλιν και η μαμά της γελούσαν.

Όταν η Τζέιλιν ήταν παιδί, περνούσε μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι της γιαγιάς της, ειδικά κατά την διάρκεια γιορτών.

«Όλες τις γιορτές και όλα τα γενέθλια τα περνούσαμε εκεί», είπε η Τζέιλιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης με την Washington Post. «Το σπίτι ήταν το κέντρο της οικογένειας».

Η γιαγιά της πάντα έβαζε τα δυνατά της στο μαγείρεμα και το ψήσιμο για αυτές τις οικογενειακές γιορτές, θυμήθηκε η Τζέιλιν, και όταν το σπίτι δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να χωρέσει όλους τους καλεσμένους της, η Σούζαν θα έστηνε τραπέζια στο γκαράζ.

«Είχα τρεις κόρες, και μετά αυτές και έκαναν παιδιά», είπε από την πλευρά της η Σούζαν. «Ζούσαμε στριμωγμένα, αλλά διασκεδάζαμε».

Ωστόσο, το 2023, το σπίτι χρειαζόταν επισκευές, και η Σούζαν δεν είχε τα χρήματα να τις κάνει, οπότε και έβαλε το σπίτι προς πώληση.

Η Τζείλιν ήταν συντετριμμένη. Ήθελε να το αγοράσει τότε, αλλά δεν είχε τα χρήματα. Έτσι, σε ηλικία 18 ετών, αποφάσισε ότι θα το αγόραζε εκείνη κάποια μέρα.

Αλλά, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι η ευκαιρία θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Τα τελευταία χρόνια, η Τζέιλιν εργαζόταν περίπου 72 ώρες την εβδομάδα σε τρεις δουλειές για να μαζέψει χρήματα για να αγοράσει το σπίτι της γιαγιάς της. Έτσι, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αγοράσει το σπίτι το έκανε.

Στις 31 Μαρτίου, παρέλαβε τα κλειδιά και τότε ήταν που αποφάσισε να κάνει έκπληξη στην Σούζαν.