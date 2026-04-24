Παπασταύρου στο Φόρουμ των Δελφών: Ενεργειακή μετάβαση, αλλά με ρεαλισμό

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας ως προς το ενεργειακό μείγμα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Σταύρος Παπασταύρου

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε την ανάγκη ρεαλισμού και τεχνολογικής ουδετερότητας στην ενεργειακή μετάβαση χωρίς να θυσιάζεται η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα.
  • Η Ελλάδα μείωσε τη χρήση λιγνίτη από πάνω από 65% το 2005 σε κάτω από 8% το 2025, ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν πλέον το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η Ευρώπη βελτίωσε σημαντικά την ανταπόκρισή της στην ενεργειακή κρίση, μειώνοντας το χρόνο αντίδρασης από πάνω από έναν χρόνο το 2022 σε δύο εβδομάδες το 2026.
  • Ο υπουργός ανέφερε την ανάγκη στοχευμένων μέτρων που προστατεύουν τη δημοσιονομική ισορροπία και την κοινωνική συνοχή, προωθώντας παράλληλα την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
  • Υπάρχει αισιοδοξία για την έγκριση της Οδηγίας για τα δίκτυα τον Ιούνιο, παρά τις αρχικές αντιδράσεις πολλών χωρών.
Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να επικρατήσει ρεαλισμός ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Κατά την τοποθέτησή του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026 σε συζήτηση με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μία Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Για χρόνια η απανθρακοποίηση λειτουργούσε σαν ιερό δισκοπότηρο, όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, και ερμηνευόταν ως κάτι που υπερισχύει της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας ή της αποβιομηχάνισης. Τώρα όλοι συνειδητοποιούμε ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι, χωρίς να θυσιάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών, να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά να το κάνουμε με ρεαλιστικό τρόπο και να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι».

Σε ερώτηση για την ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ότι το 2022 χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος για να αποδεχθούν τα κράτη-μέλη ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση και να αρχίσουν τις συζητήσεις. «Αυτήν τη φορά χρειάστηκαν μόνο δύο εβδομάδες. Η Ευρώπη δεν έχει τα τέλεια αντανακλαστικά, αλλά έχει αποδείξει ότι όταν έρχεται η κρίση έχει τη δύναμη και την ωριμότητα να λάβει μέτρα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι πρέπει να λάβουμε στοχευμένα μέτρα, που θα προστατεύουν την κοινωνική συνοχή και δεν θα υπονομεύουν τη δημοσιονομική ισορροπία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούν ανισότητες. Και παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε προς μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας ως προς το ενεργειακό μείγμα, επισημαίνοντας ότι το 2005 η Ελλάδα κάλυπτε πάνω από το 65% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη, ενώ το 2025 ο λιγνίτης έχει πέσει κάτω από 8% και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έφθασαν στο 55%. «Η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας τοποθετεί την Ελλάδα στην 7η θέση παγκοσμίως. Και αν συγκρίνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την ίδια περίοδο, είμαστε κάτω από το 50%. Αυτό δείχνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που η κοινωνία μπορεί να υποστηρίξει, αρκεί να γίνεται με ρεαλιστικούς όρους και να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή», τόνισε.

Αναφερόμενος, δε, στην Οδηγία για τα δίκτυα σημείωσε ότι πολλές χώρες τάχθηκαν ανοιχτά εναντίον. «Δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Ελπίζω ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσουν τον Ιούνιο στην έγκριση του πακέτου για το δίκτυο», υπογράμμισε.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της, επεσήμανε ότι η ΕΕ είναι πιο ανθεκτική στην κρίση σε σχέση με το 2022. «Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Έχουμε τον τρόπο να αντιδράσουμε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού και γρήγορα. Γι' αυτό η επίπτωση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην ουκρανική κρίση», τόνισε η κ. Ριμπέρα.

Σχόλια
