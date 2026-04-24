Στιβ Μπάνον: Οι μεγάλες συγκρούσεις στο μέλλον θα γίνουν για τις ελεύθερες θάλασσες

Ο Μπάνον τάχθηκε για μια φορά ακόμη κατά της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας

Κώστας Πλιάκος

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι μελλοντικές μεγάλες συγκρούσεις θα αφορούν τον έλεγχο της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές όπως η Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η Ελλάδα θα έχει σημαντικό ρόλο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των λιμανιών της και του μεγάλου ελληνόκτητου στόλου.
  • Ο Στιβ Μπάνον τάχθηκε κατά της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας και υποστήριξε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να εξασφαλίζεται από τα ευρωπαϊκά κράτη.
  • Υπερασπίστηκε την πολιτική των εμπορικών δασμών των ΗΠΑ ως μέσο επαναφοράς της αμερικανικής βιομηχανίας σε κορυφαία θέση.
  • Χαρακτήρισε την κομμουνιστική Κίνα ως αρπακτικό καπιταλιστή και ανέφερε ότι ο Τραμπ επιδιώκει συνεργασία μεταξύ των εθνών και καταπολέμηση της αποικιοκρατίας.
Snapshot powered by AI

Όταν μιλάει ο Στιβ Μπάνον, καλό είναι να τον ακούμε με προσοχή. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για τον Στιβ Μπάνον και για το πού στέκεται ιδεολογικά και πολιτικά, απέναντί του η πλησίον του, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του λευκού οίκου σε μια σύντομη ομιλία του στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών ανέλυσε όσα συμβαίνουν στον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου, της ναυσιπλοΐας, των εμπορικών δρόμων, τον έλεγχο των λιμανιών και τον ρόλο της Ελλάδας στις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές.

«Οι μεγάλες μάχες των επόμενων δεκαετιών θα αφορούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα» είπε ο Μπάνον. «Είτε πρόκειται για την Ερυθρά Θάλασσα, είτε για την Ανταρκτική, είτε για τον Παναμά, είτε για τα Στενά του Ορμούζ, είτε για τον Κόλπο του Ομάν. Θα είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση των επόμενων δεκαετιών», συνέχισε, καθώς θα δοθούν πολλές μάχες για τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι σ’ αυτό», έσπευσε να συμπληρώσει, προφανώς λόγο τις θέσης της Ελλάδας στον χάρτη, των λιμανιών της αλλά και του μεγάλου ελληνόκτητου στόλου.

Ο Μπάνον τάχθηκε για μια φορά ακόμη κατά της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας ενώ ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη.

Μάλιστα, ως παράδειγμα επικαλέστηκε την Ελλάδα και το πρόσφατο συμβάν με το ιρανικό drone στην Κύπρο. «Η Βρετανία, έστειλε μόνο ένα πλοίο στο νησί».

Αναφορικά με το ζήτημα των εμπορικών δασμών που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα την Ευρώπη ο Μπάνον υπεραμύνθηκε της πολιτικής Τραμπ λέγοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κορυφή της βιομηχανίας όπως ήταν παλαιότερα κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τον υπόλοιπο κόσμο.

Θα το οξύμωρο είναι ότι ο Μπάνον χαρακτήρισε την κομμουνιστική Κίνα ως ένα αρπακτικό καπιταλιστή θα και κατέληξε λέγοντας ότι ο Τραμπ είναι κατά της αποικιοκρατίας και επιδιώκει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ των εθνών

Σχόλια
