Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

Μια νέα έρευνα από ομάδα επιστημόνων στην Κίνα αποκαλύπτει ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας, όταν ο πληθυσμός μας μειώθηκε δραματικά πριν από περίπου 930.000 χρόνια.

Πρόκειται για ένα γεγονός που ονομάζεται «στενωπός πληθυσμού» (bottleneck), κατά το οποίο ο αριθμός των ανθρώπων περιορίστηκε σε περίπου 1.300 άτομα, με επιπτώσεις που διήρκεσαν πάνω από 120.000 χρόνια.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, βασίστηκε στην ανάλυση DNA από σύγχρονους ανθρώπους, με στόχο να ανακαλύψει τι συνέβη στον πληθυσμό της ανθρωπότητας πριν από σχεδόν ένα εκατομμύριο χρόνια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το μοντέλο FitCoal, το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη μεγεθών πληθυσμού βάσει γονιδιωμάτων περισσότερων από 3.000 σύγχρονων ατόμων από διαφορετικές περιοχές της Αφρικής και του υπόλοιπου κόσμου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική μείωση του αριθμού των προγόνων μας, από περίπου 100.000 άτομα σε μόλις 1.000, η οποία διήρκεσε περίπου 100.000 χρόνια. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την ανακατασκευή του ανθρώπινου πληθυσμού, που σήμερα αριθμεί πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τα δεδομένα του Worldometers.

Ο δρ Yi-Hsuan Pan από το East China Normal University, συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι παρότι δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία της μείωσης, η έρευνα ανοίγει νέους ορίζοντες στη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης. Η κλιματική αλλαγή στην Αφρική, με τη μετάβαση σε πιο ψυχρές και ξηρές συνθήκες, θεωρείται πιθανή αιτία.

Όπως επισημαίνει ο δρ Pan, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα: «Πού ακριβώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς κατάφεραν να επιβιώσουν από μια τόσο καταστροφική κλιματική αλλαγή; Και πώς επηρέασε η φυσική επιλογή την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια αυτού του στενωπού;»

Ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Wangjie Huopens, εξήγησε ότι η αρχική ένδειξη για αυτό το φαινόμενο εμφανίστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια, ωστόσο η επιβεβαίωση ήρθε μετά από εκτενή πολλαπλή ανάλυση μέσω του FitCoal. Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει νέες διαστάσεις στην κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και υπογραμμίζει πόσα ακόμη μυστήρια παραμένουν να διερευνηθούν.

Τελικά, αυτή η μελέτη υποδεικνύει ότι τα γονίδια των περίπου 1.300 ανθρώπων που επέζησαν εκείνη την κρίσιμη περίοδο είναι τα μόνα που μεταδόθηκαν στους σημερινούς ανθρώπους. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν οι μόνοι ζωντανοί εκείνη την εποχή, αλλά θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη δραστική μείωση και το πώς ο κόσμος κατάφερε να ανακάμψει.