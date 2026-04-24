Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

Πρόκειται για ένα γεγονός που ονομάζεται «στενωπός πληθυσμού» (bottleneck)

Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα έρευνα από ομάδα επιστημόνων στην Κίνα αποκαλύπτει ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας, όταν ο πληθυσμός μας μειώθηκε δραματικά πριν από περίπου 930.000 χρόνια.

Πρόκειται για ένα γεγονός που ονομάζεται «στενωπός πληθυσμού» (bottleneck), κατά το οποίο ο αριθμός των ανθρώπων περιορίστηκε σε περίπου 1.300 άτομα, με επιπτώσεις που διήρκεσαν πάνω από 120.000 χρόνια.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, βασίστηκε στην ανάλυση DNA από σύγχρονους ανθρώπους, με στόχο να ανακαλύψει τι συνέβη στον πληθυσμό της ανθρωπότητας πριν από σχεδόν ένα εκατομμύριο χρόνια. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το μοντέλο FitCoal, το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη μεγεθών πληθυσμού βάσει γονιδιωμάτων περισσότερων από 3.000 σύγχρονων ατόμων από διαφορετικές περιοχές της Αφρικής και του υπόλοιπου κόσμου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική μείωση του αριθμού των προγόνων μας, από περίπου 100.000 άτομα σε μόλις 1.000, η οποία διήρκεσε περίπου 100.000 χρόνια. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την ανακατασκευή του ανθρώπινου πληθυσμού, που σήμερα αριθμεί πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τα δεδομένα του Worldometers.

Ο δρ Yi-Hsuan Pan από το East China Normal University, συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι παρότι δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία της μείωσης, η έρευνα ανοίγει νέους ορίζοντες στη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης. Η κλιματική αλλαγή στην Αφρική, με τη μετάβαση σε πιο ψυχρές και ξηρές συνθήκες, θεωρείται πιθανή αιτία.

Όπως επισημαίνει ο δρ Pan, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα: «Πού ακριβώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς κατάφεραν να επιβιώσουν από μια τόσο καταστροφική κλιματική αλλαγή; Και πώς επηρέασε η φυσική επιλογή την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια αυτού του στενωπού;»

Ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Wangjie Huopens, εξήγησε ότι η αρχική ένδειξη για αυτό το φαινόμενο εμφανίστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια, ωστόσο η επιβεβαίωση ήρθε μετά από εκτενή πολλαπλή ανάλυση μέσω του FitCoal. Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει νέες διαστάσεις στην κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και υπογραμμίζει πόσα ακόμη μυστήρια παραμένουν να διερευνηθούν.

Τελικά, αυτή η μελέτη υποδεικνύει ότι τα γονίδια των περίπου 1.300 ανθρώπων που επέζησαν εκείνη την κρίσιμη περίοδο είναι τα μόνα που μεταδόθηκαν στους σημερινούς ανθρώπους. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν οι μόνοι ζωντανοί εκείνη την εποχή, αλλά θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη δραστική μείωση και το πώς ο κόσμος κατάφερε να ανακάμψει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοβέσι οδοστρωτήρας

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη, από το καλύτερο στο χειρότερο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βρέθηκε χειροβομβίδα στην Πολυτεχνειούπολη - Επιχειρούν το ΤΕΕΜ

12:03WHAT THE FACT

Το 99% των ανθρώπων εξαφανίστηκε πριν 900.000 χρόνια – Πώς επέζησαν μόνο 1.000

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

11:59ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων – Ο CcCoV-KY43 μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

11:48LIFESTYLE

MasterChef αποχώρηση: Κλάματα και μία απρόσμενη πρόταση «πάγωσε» τους κριτές

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από την Αθήνα στην κορυφή: Η εταιρεία που διακρίθηκε για υπηρεσίες cloud σε Κεντρική και Αν. Ευρώπη

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σόι», «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef» φέρνουν νούμερα στη βραδινή ζώνη

11:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

11:30ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για πρώτη στο είδος της γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κώφωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Συνεχίζονται οι επιθέσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ παρά την παράταση της εκεχειρίας - Τιμωρία όσων δεν βοήθησαν στις επιθέσεις στο Ιράν θέλει ο Τραμπ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές στη Microsoft και τη Μeta: Aνακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων στο Λασίθι: Βγήκαν κατσούνες και μαχαίρι για τα βοσκοτόπια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αθώος για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους - Βγαίνει από τη φυλακή

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας - Το είχε κρυμμένο στην ταράτσα του ο 20χρονος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σκοτώνονται οι επιστήμονες της NASA - Τα απόρρητα προγράμματα που εργάζονταν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος πρωταθλητής του τζούντο πιάστηκε στην Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

10:39WHAT THE FACT

Για 20 χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυροι - Έκαναν όμως εντελώς λάθος.

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ