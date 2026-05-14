Ζάκυνθος: Νεκρή 66χρονη τουρίστρια σε πισίνα
Τη γυναίκα την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της
Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας, στο Κερί Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την 66χρονη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, σε πισίνα καταλύματος στην περιοχή του Μαραθιά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή, η γυναίκα δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.
Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.
