Ζάκυνθος: Νεκρή 66χρονη τουρίστρια σε πισίνα

Τη γυναίκα την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας, στο Κερί Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την 66χρονη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, σε πισίνα καταλύματος στην περιοχή του Μαραθιά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή, η γυναίκα δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.

Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.

