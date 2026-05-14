Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της

Snapshot Η εκπρόσωπος της Σουηδίας στη Eurovision 2026, Felicia, έχασε τη φωνή της λόγω σοβαρής φωνητικής καταπόνησης.

Η φωνητική καταπόνηση αποδίδεται στην έντονη πίεση, το απαιτητικό πρόγραμμα και τις συνεχείς πρόβες.

Οι γιατροί συνέστησαν πλήρη φωνητική ξεκούραση και αυστηρή αποφυγή ομιλίας για την προστασία της φωνής της.

Η Felicia δηλώνει ότι δυσκολεύεται με τη σιωπή, αλλά ακολουθεί τις οδηγίες για να είναι έτοιμη στον τελικό.

Η κατάσταση δεν οφείλεται σε ασθένεια, αλλά στην επιβάρυνση από τις συνθήκες των ημερών πριν τον τελικό.

Η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 πλησιάζει, ωστόσο τα

νέα για τη Σουηδία δεν είναι ευχάριστα.

Η εκπρόσωπος της χώρας, Felicia, «έχασε» τη φωνή της. Η τραγουδίστρια,

που θα ερμηνεύσει το τραγούδι «My System», αντιμετωπίζει σοβαρή φωνητική

καταπόνηση, η οποία αποδίδεται στην έντονη πίεση και την εξάντληση των

τελευταίων ημερών. Οι γιατροί της συνέστησαν πλήρη φωνητική ξεκούραση,

ώστε να προστατευθεί η φωνή της ενόψει του τελικού.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Aftonbladet, η ομάδα της Felicia εξήγησε

ότι η κατάσταση προέκυψε από το απαιτητικό πρόγραμμα και τις συνεχείς

πρόβες: «Η Felicia ξύπνησε σχεδόν χωρίς φωνή. Το Τουρκουάζ Χαλί, το ίδιο

το τραγούδι, οι ημέρες στην ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, οι φωνές του

κοινού και οι συνεχείς συζητήσεις την έχουν επιβαρύνει. Δεν υπάρχει

κάποια ασθένεια, όμως της έχει δοθεί αυστηρή οδηγία να μην μιλά

καθόλου».

Η ίδια η τραγουδίστρια δήλωσε: «Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορώ να

μιλήσω, αυτό είναι εφιάλτης για μένα γιατί δεν αντέχω τη σιωπή. Παρ’ όλα

αυτά πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες, να ξεκουραστώ και να πίνω νερό.

Ανυπομονώ για τον τελικό, εκεί πρέπει να αντέξει και η φωνή μου και τα

γυαλιά μου».

