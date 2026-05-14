Eurovision 2026 – Β’ ημιτελικός: Ξεκινά η μάχη της πρόκρισης για δέκα χώρες - Η ώρα της Κύπρου

Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία, συμμετέχουν στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2026 που προβάλλεται απόψε.

Δέκα χώρες θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό, μαζί με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία που θα περάσουν χωρίς άγχος στη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου.

Τα βλέμματα, απόψε, είναι στραμμένα στην εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni που εκπροσωπεί την Κύπρο. Η τραγουδίστρια του «νησιού της Αφροδίτης», που διαθέτει όλο το πακέτο, θα τραγουδήσει το «Jalla» και αναμένεται να βάλει φωτιά. «Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη. To τραγούδι είναι τέλειο για μένα. Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο, έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω», έχει παραδεχτεί.

Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς είναι και η Ντάρα της Βουλγαρίας. Με το τραγούδι «Bangaranga», εκατομμύρια streams, πολλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1, διεθνείς συνεργασίες και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, η τραγουδίστρια δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, βέβαια, το μεγάλο φαβορί για απόψε είναι η Δανία. Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ με το κομμάτι «Før vi går hjem» είναι στην κορυφή των προγνωστικών για τον Β’ ημιτελικό, ενώ έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό νίκης και στον τελικό.

Απόψε θα δούμε και τη Ντέλτα Γκούντρεμ, που θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Γκούντρεμ, μια από τις πιο αγαπητές και εμπορικά επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Eclipse» (Εκλειψη), που μιλά για κοσμικές εικόνες: τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται».

