«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

Από το Βελιγράδι μέχρι το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Λευκωσία, ο Akylas διασχίζει την Ευρώπη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Το μουσικό ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 20:00 από την ΕΡΤ1, παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την πορεία του ευρωπαϊκού promo tour, που προηγήθηκε της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, με την κάμερα να τον ακολουθεί παντού και να αποτυπώνει κάθε στιγμή.

Fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς συνθέτουν ένα οδοιπορικό με πολλή μουσική και αστείρευτη διάθεση.

Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Akylas το βράδυ του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το γεγονός το αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Όπως είπε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενθουσιάστηκε τόσο που άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο της Eurovision, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα και να υποστεί θλάση στην πλάτη.

Σημειώνεται ότι, λόγω του τραυματισμού του αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις, στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους όμως τόνισε: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω».

