Ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media…

Ο Akylas προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision μετά την εμφάνισή του στον Α’ ημιτελικό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media…
AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στα social media, ο Akylas εξέφρασε ευγνωμοσύνη και χαρά για την εμπειρία του στη σκηνή της Eurovision.
  • Το BBC αποθέωσε την εμφάνιση και το τραγούδι "Ferto" χαρακτηρίζοντάς το ως φιλόδοξο και με έντονα ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία.
  • Η σκηνική παρουσία του Akylas περιλάμβανε αναφορές στην αρχαία ελληνική τέχνη και την ιστορία της Ελλάδας στη Eurovision.
  • Το τραγούδι "Ferto" αντιπαραβάλλει τον υλισμό των social media με τις δυσκολίες της ελληνικής οικονομικής κρίσης.
Snapshot powered by AI

Ο Akylas βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Όχι μόνο ζει την εμπειρία της Eurovision, αλλά κατάφερε την Τρίτη να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου.

Ευγνώμων και ευτυχής, το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά από την εμπειρία του Α’ ημιτελικού. «Living my best life in @eurovision stage! Thank u Europeeee! (Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ Ευρώπηηηη!)», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας.

https://www.instagram.com/reel/DYRlE8SNMMW/

Την ίδια ώρα, στο Instagram του ειδικού καναλιού του BBC για τη Eurovision, δημοσιεύτηκε βίντεο με τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης. Στη λεζάντα της δημοσίευσης αποθεώθηκε τόσο ο τραγουδιστής, όσο και το κομμάτι του : «Ferto! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Akylas τα δίνει όλα, και ακόμη περισσότερα, στην εμφάνισή του στον ημιτελικό».

Σε δημοσίευμα του BBC για τον Α’ ημιτελικό της Eurovision, η εμφάνιση του Έλληνα εκπροσώπου περιγράφεται ως μία από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με αναφορές στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας τραγουδιστής είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος έως και την πρώτη (και μέχρι στιγμής μοναδική) νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, της Έλενας Παπαρίζου. Το τραγούδι του, το "Ferto", αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης του 2009-2018».

https://www.instagram.com/reel/DYQBES6t4jF/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μέτωπο των Αμερικανών κωμικών εναντίον του Τραμπ: Εμφανίστηκαν όλοι μαζί στην εκπομπή του Κολμπέρ

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Έφτιαξε χειροποίητο αεροπλάνο από χαρτόνι και το δοκίμασε σε χωράφι

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης μετά την τραγωδία με τις 17χρονες

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Τι θα περιλαμβάνει το τουρκικό σχέδιο «νάρκη» για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο - ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και «Γκρίζες Ζώνες»

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Ανθρωποκυνηγητό για δράστη που έκλεψε κρανίο ηλικίας 800 ετών από εκκλησία

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο κοντά στη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ - Έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

15:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 1,9 εκατ. ευρώ σε ΦΑΓΕ και DOVALUE από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσαρά: Ένταλμα σύλληψης 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγχωριανού του

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» αγκαλιάζει την τρίτη ηλικία και της δίνει φωνή και μέσα για να εκφραστεί

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ - Βίντεο

15:15LIFESTYLE

Ολοκληρώνει τον κύκλο του στον ΑΝΤ1 ο Στρατής Λιαρέλλης μετά από 29 χρόνια συνεργασίας

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια: Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται για το σχολικό έτος 2026-27

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

15:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό δικαστήριο: Η συρρίκνωση της σοκολάτας Milka εξαπάτησε τους καταναλωτές

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Θερμή υποδοχή των Ιταλών στην πρώτη επίσκεψη μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Βίντεο

14:50LIFESTYLE

Ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media…

14:49ΥΓΕΙΑ

Ηλεία: Καμία νέα εκδήλωση φυματίωσης τις τελευταίες πέντε ημέρες

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: Ακυρώνονται οι προβληματικές δράσεις σε βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρανίτης: Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο κοντά στη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ - Έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια: Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται για το σχολικό έτος 2026-27

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό δικαστήριο: Η συρρίκνωση της σοκολάτας Milka εξαπάτησε τους καταναλωτές

15:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 1,9 εκατ. ευρώ σε ΦΑΓΕ και DOVALUE από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ