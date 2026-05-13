Ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media…

Snapshot Στα social media, ο Akylas εξέφρασε ευγνωμοσύνη και χαρά για την εμπειρία του στη σκηνή της Eurovision.

Το BBC αποθέωσε την εμφάνιση και το τραγούδι "Ferto" χαρακτηρίζοντάς το ως φιλόδοξο και με έντονα ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία.

Η σκηνική παρουσία του Akylas περιλάμβανε αναφορές στην αρχαία ελληνική τέχνη και την ιστορία της Ελλάδας στη Eurovision.

Το τραγούδι "Ferto" αντιπαραβάλλει τον υλισμό των social media με τις δυσκολίες της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Snapshot powered by AI

Ο Akylas βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Όχι μόνο ζει την εμπειρία της Eurovision, αλλά κατάφερε την Τρίτη να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό του Σαββάτου.

Ευγνώμων και ευτυχής, το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά από την εμπειρία του Α’ ημιτελικού. «Living my best life in @eurovision stage! Thank u Europeeee! (Ζω την καλύτερη στιγμή της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ Ευρώπηηηη!)», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας.

https://www.instagram.com/reel/DYRlE8SNMMW/

Την ίδια ώρα, στο Instagram του ειδικού καναλιού του BBC για τη Eurovision, δημοσιεύτηκε βίντεο με τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης. Στη λεζάντα της δημοσίευσης αποθεώθηκε τόσο ο τραγουδιστής, όσο και το κομμάτι του : «Ferto! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Akylas τα δίνει όλα, και ακόμη περισσότερα, στην εμφάνισή του στον ημιτελικό».

Σε δημοσίευμα του BBC για τον Α’ ημιτελικό της Eurovision, η εμφάνιση του Έλληνα εκπροσώπου περιγράφεται ως μία από τις πιο φιλόδοξες της βραδιάς, με αναφορές στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας τραγουδιστής είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος έως και την πρώτη (και μέχρι στιγμής μοναδική) νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, της Έλενας Παπαρίζου. Το τραγούδι του, το "Ferto", αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης του 2009-2018».

https://www.instagram.com/reel/DYQBES6t4jF/

Διαβάστε επίσης