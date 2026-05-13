Eurovision 2026: Viral το «Ferto» μετά τον ημιτελικό, αλλά με πτώση στις στοιχηματικές

Πώς εξηγείται η υποχώρηση της Ελλάδας στα προγνωστικά;

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 με την «gaming» αισθητική του «Ferto».
  • Παρά την έντονη ανταπόκριση και τη δημοτικότητα στα social media, οι στοιχηματικές εταιρείες μείωσαν τις πιθανότητες νίκης της Ελλάδας μετά την εμφάνιση.
  • Η ελληνική συμμετοχή παραμένει ανάμεσα στα φαβορί, αλλά με μειωμένη δυναμική σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.
  • Το βίντεο της εμφάνισης του «Ferto» στο Instagram ξεπέρασε τις 2,6 εκατομμύρια προβολές και σημειώνει τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των συμμετοχών του ημιτελικού.
  • Η Φινλανδία διατηρεί το προβάδισμα για τη νίκη, ενώ η Ελλάδα θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για την πρώτη πεντάδα.
Με μεγάλη επιτυχία κατάφερε να ξεσηκώσει το Wiener Stadthalle της Βιέννης ο Akylas στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν το «Ferto» ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές της βραδιάς.

Ο Akylas παρουσίασε ένα performance με έντονη «gaming» αισθητική, που περισσότερο θύμιζε μουσικό βιντεοκλίπ παρά μια κλασική eurovisionική εμφάνιση. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, ο καλλιτέχνης δημιούργησε την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου.

Παρά την έντονη ανταπόκριση του κοινού και τη θετική εικόνα στα social media, η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως έχασε μέρος της δυναμικής της στις στοιχηματικές εταιρείες μετά τον ημιτελικό. Αν και η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, οι πιθανότητες νίκης του «Ferto» παρουσίασαν αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Πτώση μετά την live εμφάνιση

Τις προηγούμενες εβδομάδες η Ελλάδα είχε φτάσει ακόμη και στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών εταιρειών, με ποσοστά νίκης που άγγιζαν ακόμα και το 20%, πίσω μόνο από τη Φινλανδία.

Ωστόσο, μετά την εμφάνιση του Akyla στον ημιτελικό, αρκετές στοιχηματικές εταιρείες αναπροσάρμοσαν τις αποδόσεις, με την ελληνική συμμετοχή να χάνει μέρος της δυναμικής της ως προς την τελική νίκη. Παρότι εξακολουθεί να θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για την πρώτη πεντάδα, η εικόνα στις στοιχηματικές εμφανίζεται πλέον πιο συγκρατημένη, παραμένοντας ωστόσο στη δεύτερη θέση, αλλά με μικρότερη πιθανότητα νίκης.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις σήμερα 13/5

Σαρώνει στα social media

Μπορεί οι στοιχηματικές να εμφανίζουν μικρή υποχώρηση για την ελληνική συμμετοχή, ωστόσο ο Akylas φαίνεται να κυριαρχεί στα social media μετά τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Το βίντεο της εμφάνισης του «Ferto» στο Instagram έχει ξεπεράσει τις 2,6 εκατομμύρια προβολές, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 90,7 χιλιάδες likes, καταγράφοντας μέχρι στιγμής την υψηλότερη απήχηση ανάμεσα στις συμμετοχές του ημιτελικού.

Την ίδια ώρα, η Φινλανδία - που παραμένει το μεγάλο φαβορί στις στοιχηματικές- μετρά περίπου 1,8 εκατομμύρια προβολές και 65,2 χιλιάδες likes, γεγονός που δείχνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική συμμετοχή στο κοινό των social media.

Τα σχόλια για το «Ferto»

Στα social media και στα fan forums της Eurovision οι αντιδράσεις μετά τον ημιτελικό ήταν διχασμένες. Οι περισσότεροι χρήστες επαίνεσαν την ενέργεια, τη σκηνική παρουσία και το ιδιαίτερο concept του τραγουδιού, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η εμφάνιση δεν λειτούργησε τόσο δυνατά τηλεοπτικά όσο αναμενόταν.

Αρκετοί eurofans εξακολουθούν πάντως να θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει υψηλό televoting στον τελικό, με το βασικό ερώτημα να παραμένει η ανταπόκριση των επιτροπών.

Τι δείχνουν τώρα οι στοιχηματικές

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η Φινλανδία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα για τη νίκη, ενώ η Ελλάδα παραμένει μέσα στους βασικούς διεκδικητές, αν και με μειωμένη δυναμική σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ωστόσο, στη Eurovision όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16/5). Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Akylas έχει ήδη καταφέρει να σημειώσει μεγάλη επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με το «Ferto» να συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

