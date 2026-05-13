Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

Τι γίνεται μετά τον χθεσινό Α’ ημιτελικό της Eurovision;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε
AP
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δέκα χώρες κρατούν ήδη το εισιτήριο της πρόκρισης από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό και το ενδιαφέρον για τη φετινή Eurovision γιγαντώνεται.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto», αλλά και οι Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, ετοιμάζονται ήδη για τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου καθώς προκρίθηκαν από το χθεσινό live σόου.

https://www.instagram.com/p/DYQNVGNCTuF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο εκπρόσωπος της χώρας μας ξεσήκωσε την αρένα και κέρδισε ένα δυνατό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά. Το ίδιο συνέβη και με τη Φινλανδία, όπου το δίδυμο Λίντα Μπράβα και Πιτ Πάρκονεν άναψαν κυριολεκτικά φωτιές στο stage με το «Liekinheitin».

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος… Πάμε Σάββατο να τα σκίσουμε όλα. Την ώρα που ήμουν στη σκηνή, δεν καταλάβαινα… Ένιωσα πολύ ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε δύναμη», ήταν τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό.

Ακούστε τα τραγούδια των 10 χωρών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Το X πήρε φωτιά

Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου έβαλαν φωτιά με τα σχόλιά τους και στήριξαν τον Akyla, που έδωσε ρεσιτάλ με το act του. «Λήξτε το, κερδίσαμε», «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΜΕ! Ο Ακύλας πέρασε τελικό και η ενέργειά του είναι απλά ΑΛΛΟΥ», «Δεν μας νοιάζει η θέση Ακύλα! Έχεις δώσει όλη σου την ψυχή», ήταν ελάχιστα μόνο από τα σχόλια.

Τι συμβαίνει με τα στοιχήματα

Παρά τα αποθεωτικά σχόλια, τα ποσοστά της Ελλάδας στις στοιχηματικές εταιρείες έχουν πέσει λίγο. Ωστόσο, διατηρεί τη δεύτερη θέση και στην πρώτη παραμένει η Φινλανδία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Δανία, Γαλλία, Αυστραλία. Όλα αυτά, φυσικά, μπορούν να ανατραπούν μέχρι το Σάββατο καθώς αναμένεται και ο δεύτερος ημιτελικός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Το νομικό έδαφος για την επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων από τους Βουλγάρους»

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαΐου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 13 Μαΐου

04:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

04:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

22:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί μας ανησυχεί το φετινό Ελ Νίνιο - Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος απαντά

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10,3 εκατ. ευρώ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» - Συγκλονίζει γιατρός στην κατάθεσή της

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ