Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

Δέκα χώρες κρατούν ήδη το εισιτήριο της πρόκρισης από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό και το ενδιαφέρον για τη φετινή Eurovision γιγαντώνεται.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto», αλλά και οι Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, ετοιμάζονται ήδη για τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου καθώς προκρίθηκαν από το χθεσινό live σόου.

Ο εκπρόσωπος της χώρας μας ξεσήκωσε την αρένα και κέρδισε ένα δυνατό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά. Το ίδιο συνέβη και με τη Φινλανδία, όπου το δίδυμο Λίντα Μπράβα και Πιτ Πάρκονεν άναψαν κυριολεκτικά φωτιές στο stage με το «Liekinheitin».

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος… Πάμε Σάββατο να τα σκίσουμε όλα. Την ώρα που ήμουν στη σκηνή, δεν καταλάβαινα… Ένιωσα πολύ ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε δύναμη», ήταν τα πρώτα λόγια του Akyla μετά την πρόκριση στον τελικό.

Ακούστε τα τραγούδια των 10 χωρών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Το X πήρε φωτιά

Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου έβαλαν φωτιά με τα σχόλιά τους και στήριξαν τον Akyla, που έδωσε ρεσιτάλ με το act του. «Λήξτε το, κερδίσαμε», «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΜΕ! Ο Ακύλας πέρασε τελικό και η ενέργειά του είναι απλά ΑΛΛΟΥ», «Δεν μας νοιάζει η θέση Ακύλα! Έχεις δώσει όλη σου την ψυχή», ήταν ελάχιστα μόνο από τα σχόλια.

Μπραβο στην ομαδα μας



Τετοιο χαμο πανευρωπαικα ειχαμε πολλα χρονια να κανουμε ?? #eurovisiongr #eurovision pic.twitter.com/q34jH7QAnZ

— ?????? ?. ???? ? (@MonkeyDKomi) May 12, 2026



Μας εστειλε και φιλακι στην καμερα ο #Akylas ο τοσο γλυκουλης! Ο,τι πιο CUTE εχουμε στειλει ειναι ρε αυτο το πλασμα! #eurovisiongr #Ferto pic.twitter.com/qwMmYEx2bZ

— ? & ?: the ? of ?+? !! (@thanasima_agna) May 12, 2026



Τέλεια τα πήγαμε αχ ο Ακύλας μας θα ξεκουραστεί πιστεύω έχει μέρες μέχρι το Σαββατο και θα βγει ακόμα πιο δυνατός στο τελικό και η νίκη είναι δική μας!!! Είναι ένας γλύκας!!!#eurovisiongr

— MariaMagdalena (@mesologgitissa) May 12, 2026



Τι συμβαίνει με τα στοιχήματα

Παρά τα αποθεωτικά σχόλια, τα ποσοστά της Ελλάδας στις στοιχηματικές εταιρείες έχουν πέσει λίγο. Ωστόσο, διατηρεί τη δεύτερη θέση και στην πρώτη παραμένει η Φινλανδία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Δανία, Γαλλία, Αυστραλία. Όλα αυτά, φυσικά, μπορούν να ανατραπούν μέχρι το Σάββατο καθώς αναμένεται και ο δεύτερος ημιτελικός.