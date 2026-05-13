Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision ολοκληρώθηκε, τα μεσάνυχτα της Τρίτης, και δέκα χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Ο Akylas με το «Ferto», πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση που αποθεώθηκε, προκρίθηκε και πλέον το ελληνικό team έχει το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

Μαζί με την Ελλάδα, που ανακοινώθηκε πρώτη, εννέα ακόμη χώρες πέρασαν στον τελικό: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.

Η εμφάνιση του Akyla στον Α’ ημιτελικό

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή. Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα.

Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται με χιούμορ αλλά και ειρωνεία η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media. Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του. Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό. Φυσικά, εντυπωσιακό ήταν και το στοιχείο της λύρας που αποτελεί μία σύνδεση με την Έλενα Παπαρίζου και το «My number one».

