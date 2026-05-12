Eurovision 2026 – Α’ ημιτελικός: Αποθεώθηκε ο Akylas με το «Ferto» - Η εντυπωσιακή εμφάνιση

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και, το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια του Α’ ημιτελικού, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision με το «Ferto». Έτοιμος, με ενέργεια και δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό, ξεσήκωσε το κοινό στην αρένα και αποθεώθηκε.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί και απόψε απέδειξε ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει ακόμη και την πρώτη θέση. Το act, που έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, είναι εντυπωσιακό.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή. Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται με χιούμορ αλλά και ειρωνεία η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του. Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό. Φυσικά, εντυπωσιακό ήταν και το στοιχείο της λύρας που αποτελεί μία σύνδεση με την Έλενα Παπαρίζου και το «My number one».

