Eurovision 2026 – A’ ημιτελικός: Η Βίκυ Λέανδρος συγκίνησε με την ερμηνεία της

Μία υπέροχη στιγμή στους θαυμαστές της Eurovision χάρισε η Βίκυ Λέανδρος, το βράδυ της Τρίτης, στον Α’ ημιτελικό. Η σπουδαία κυρία της μουσικής ερμήνευσε το «L’amour est bleu».

60 χρόνια από τότε που η 15χρονη Βίκυ ερμήνευσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι για το Λουξεμβούργο, όταν η Βιέννη φιλοξένησε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1967, επέστρεψε στο stage και η στιγμή ήταν μαγική.

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε», είχε πει.

Η Βίκυ Λέανδρος στηρίζει πολύ τον Akyla, καθώς δήλωσε πριν από κάποιες ημέρες σε τηλεοπτική της συνέντευξη: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Akylas είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορούμε να τον δούμε στις πρώτες θέσεις».

Η συνάντηση του Akylas με την Βίκυ Λέανδρος λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision ο Akylas φωτογραφήθηκε με την Βίκυ Λέανδρος.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο, όπου εκείνος, φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι ποζάρει μαζί με την τραγουδίστρια. «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή», έγραψε πάνω στη φωτογραφία. Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς να τη θεωρούν μια από τις πιο συμβολικές στιγμές της προετοιμασίας του, λίγο πριν τη μεγάλη του εμφάνιση.

