Eurovision 2026: Υπό υψηλή ένταση ο Α' Ημιτελικός με το Ισραήλ στο επίκεντρο

Το Ισραήλ θα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα εμφανιστούν απόψε, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026. Ο διαγωνισμός κλονίζεται φέτος από το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στα 70 χρόνια της ιστορίας του, εξαιτίας της παρουσίας της χώρας.

Ενώ 15 υποψήφιοι ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της Stadthalle στη Βιέννη, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό διαγωνισμό στον κόσμο, τον οποίο ο σλοβενικός όμιλος RTV χαρακτήρισε «τσίρκο».

Οι τρεις χώρες αποφάσισαν να μη στείλουν υποψήφιο εξαιτίας της παρουσίας του Ισραήλ, επικρίνοντας τη στάση του στον πόλεμο στη Γάζα ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο έδαφός του.

Palestinian flags were seen in the crowd during Noam Betan’s final Eurovision rehearsal, just hours before tonight’s first semi-final.



The Eurovision 2026 semi-final kicks off tonight (Tuesday) at 10 p.m. Israel time and will air on Kan 11.

Το ίδιο ισχύει και για την Ισλανδία και την Ολλανδία, οι οποίες όμως θα μεταδώσουν κανονικά τη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες.

Ο Α' Ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) με τη συμμετοχή, εκτός από το Ισραήλ, του Μαυροβουνίου, της Εσθονίας, της Γεωργίας, της Πορτογαλίας, του Σαν Μαρίνο, της Κροατίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, του Βελγίου, της Λιθουανίας, της Σερβίας, της Φινλανδίας, της Μολδαβίας και της Ελλάδας.

Στον δεύτερο ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, θα διαγωνιστούν η Αλβανία, η Δανία, η Αρμενία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ελβετία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, η Τσεχία και η Λετονία.

Οι βαθμοί των επιτροπών θα συνδυαστούν με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, ώστε να καθοριστούν τα δέκα τραγούδια που θα προκριθούν από κάθε ημιτελικό. Αυτά τα 20 τραγούδια θα προστεθούν στις ήδη προκριθείσες συμμετοχές της Αυστρίας — νικήτριας της περσινής διοργάνωσης στη Βασιλεία της Ελβετίας — η οποία περνά αυτόματα στον τελικό του Σαββάτου.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προκρίνονται επίσης απευθείας στον τελικό, λόγω της ιδιότητάς τους ως βασικών οικονομικών υποστηρικτών του διαγωνισμού.

Οι επαγγελματικές κριτικές επιτροπές, που είχαν καταργηθεί το 2022, επιστρέφουν στους ημιτελικούς με διευρυμένες και πιο πολυποίκιλες συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και νέων κριτών ηλικίας 18 έως 25 ετών.

Με φέρετρα στο κέντρο της Αυστρίας θα διαμαρτυρηθούν φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές σχεδιάζουν να διαδηλώσουν το απόγευμα της Τρίτης, τοποθετώντας φέρετρα στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη λύπη τους που «παρά τα εγκλήματά του, το Ισραήλ έχει την ευκαιρία να γιορταστεί αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη ως ένα δημοκρατικό, ειρηνικό και “ουράνιο τόξο” έθνος».

Israel’s Eurovision 2026 singer is doing promotional advertisements for Semi Final 1 this year in the languages of Azerbaijani, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Maltese, Portuguese, Spanish, Swedish, and Ukrainian.



Περισσότεροι από χίλιοι καλλιτέχνες ή μουσικά συγκροτήματα κάλεσαν επίσης σε μποϊκοτάζ, όπως και η Amnesty International.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Amichai Chikli εξέφρασε την ανησυχία του, σε ανακοίνωσή του, για μια «ισχυρή και συντονισμένη έξαρση αντισημιτικού και αντιϊσραηλινού λόγου γύρω από τη Eurovision 2026».

«Έδωσα εντολή να ενισχυθεί η παρακολούθηση και οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να υπάρξει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να προστατευθούν οι Ισραηλινοί πολίτες και οι εβραϊκές κοινότητες», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνισμού, το επίσημο βίντεο του Ισραηλινού εκπροσώπου Noam Bettan, ο οποίος τραγουδά στα εβραϊκά, τα γαλλικά και τα αγγλικά, έχει συγκεντρώσει 3,4 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube — επίδοση πολύ πάνω από τον μέσο όρο.

Η Φινλανδία και η Ελλάδα συγκαταλέγονται επίσης στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και θεωρείται πως θα περάσουν τους ημιτελικούς χωρίς δυσκολία.

