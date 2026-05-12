Eurovision 2026: Γεμάτο «Akyles» το στάδιο της Βιέννης με το σύνθημα να είναι ένα... «Ferto»

Ο Akylas είναι το απόλυτο trend της φετινής διοργάνωσης και αποδείχθηκε στην πράξη...

Newsbomb

Eurovision 2026: Γεμάτο «Akyles» το στάδιο της Βιέννης με το σύνθημα να είναι ένα... «Ferto»
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκίνησει ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026. Ο Akylas θα εμφανιστεί στη σκηνή του Wiener Standhalle στη Βιέννη με το «Ferto» σε ένα σκηνικό υπερθέαμα δια χειρός Φωκά Ευαγγελινού.

Γέμισε «Akyles» το στάδιο

Eurofans από διάφορες χώρες έχουν κατακλύσει τους εξωτερικούς χώρους του σταδίου, με έναν και μόνο κοινό παρονομαστή: τον Akyla! Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε απόλυτο trend του φετινού διαγωνισμού, με δεκάδες θαυμαστές να εμφανίζονται ντυμένοι εμπνευσμένοι από το ιδιαίτερο look του Έλληνα εκπροσώπου.

9b00f039-apostoli-vienni-eurovision-5.jpg

Οι χαρακτηριστικές χνουδωτές μπότες και το ξεχωριστό σκουφάκι έχουν φυσικά την τιμητική τους, ενώ αρκετοί fans δεν διστάζουν να μιμηθούν ακόμα και τη χαρακτηριστική κίνηση του κεφαλιού του που ήδη έχει γίνει viral στα social media και στις fan κοινότητες της Eurovision.

ca6986b8-apostoli-vienni-eurovision-6.jpg

Και μπορεί το signature look του Akylas να βασίζεται κυρίως στο μαύρο και το πορτοκαλί, όμως οι eurofans φαίνεται πως έβαλαν τη δική τους δημιουργικότητα στο παιχνίδι. Από total black εμφανίσεις με neon λεπτομέρειες μέχρι oversized furry outfits, glitter, ιδιαίτερα γυαλιά και custom αξεσουάρ, το μόνο σίγουρο είναι πως κάθε outfit παραπέμπει ξεκάθαρα στον Έλληνα καλλιτέχνη — με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

af03431a-apostoli-vienni-eurovision-4.jpg

Η ελληνική αποστολή δείχνει να έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο δυνατά fan movements της φετινής Eurovision και πολλοί ήδη μιλούν για μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του Α’ Ημιτελικού.

Το μόνο βέβαιο είναι πως απόψε, στη Βιέννη, δεν κυκλοφορούν απλώς eurofans… κυκλοφορούν παντού μικροί “Akyles”!

Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akylas - Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

Λίγες ώρες απομένουν για τον Α΄Ημιτελικό της Eurovision 2026, με την ελληνική αποστολή να κάνει την εμφάνισή της στην 4η θέση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας το «χρυσό εισιτήριο» για τον Μεγάλο Τελικό.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».

Ο Α’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί επίσης ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από τo νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σκηνική εμφάνιση

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto». Ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, που ενώνει τεχνιέντως το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals.

Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

Το κοστούμι του Akyla έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλλυ Τουφεξή. Τα γυαλιά είναι από τα Οπτικά Παπαθεοδώρου, ενώ τα κουστούμια της Παρθένας Χοροζίδου είναι της σχεδιάστριας Λένας Κατσανίδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43LIFESTYLE

Eurovision 2026: Γεμάτο «Akyles» το στάδιο της Βιέννης με το σύνθημα να είναι ένα... «Ferto»

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» γιατο σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

21:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της β' δόσης

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας θα τελειώσει πολύ σύντομα

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» με «υπογραφή» Μακέντα στο ντέρμπι παραμονής!

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπεται για την ασφάλεια στα ΑΕΙ: Ολοκληρώθηκαν τα σχέδια ασφαλείας

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των κοριτσιών για στήριξη των συμμαθητών τους

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρέος: Η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα μέχρι το 2026 - Καμπανάκι για την Αυστρία

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι 5 όροι του Ιράν για τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Σε έντονο κλίμα ο Α' Ημιτελικός με το Ισραήλ στο επίκεντρο - Το «τσίρκο», οι διαμαρτυρίες με φέρετρα και οι χώρες που έριξαν «μαύρο» στον διαγωνισμό

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Aspides: Επέκταση στα Στενά του Ορμούζ, βλέπει η Κάλας - Στέλνει δυνάμεις η Βρετανία

21:02LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Η απουσία του πατέρα μου όταν ήμουν παιδί ήταν ένα τραύμα που επουλώνεται δύσκολα»

21:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κάτω Τιθορέα: Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

20:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε σε πτήση από το Σικάγο προς το Μεξικό - Αναστάτωση στον αέρα

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «''Χτίζουμε'' για το μέλλον, θα είμαστε όλο και καλύτεροι»

20:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαδηλωτής κατά του πολέμου διακόπτει τον Χέγκεθ στη Γερουσία - Βίντεο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η κρίσιμη ημερομηνία που θα αποκαλύψει αν ο χανταϊός εξαπλώνεται

20:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Spotify - Δεν «φορτώνει» η εφαρμογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τι αποφάσισαν ΜΜΜ και εκπαιδευτικοί - Η ώρα της συγκέντρωσης

20:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε σε πτήση από το Σικάγο προς το Μεξικό - Αναστάτωση στον αέρα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Σε έντονο κλίμα ο Α' Ημιτελικός με το Ισραήλ στο επίκεντρο - Το «τσίρκο», οι διαμαρτυρίες με φέρετρα και οι χώρες που έριξαν «μαύρο» στον διαγωνισμό

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» γιατο σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου: Αγοράκι 2 ετών πέφτει από το μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ