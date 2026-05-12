Eurovision 2026: Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν από τη Φινλανδία ξεσήκωσαν το στάδιο

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision βρίσκεται σε εξέλιξη και, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε στη σκηνή η συμμετοχή της Φινλανδίας. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν είναι το δίδυμο-φωτιά, που οδηγεί την κούρσα της πρωτιάς σύμφωνα με τις στοιχηματικές. Απόψε, απέσπασαν ένα δυνατό χειροκρότημα με το τραγούδι «Liekinheitin» και εντυπωσίασαν. Η Λίντα, μάλιστα, έπαιξε live βιολί στη σκηνή της Βιέννης.

«Απολαμβάνουμε το ταξίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και πολύ καλοί όλοι οι καλλιτέχνες φέτος, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει Ας μιλήσει ο κόσμος...», είχαν δηλώσει πρόσφατα για την πιθανότητα να κερδίσουν.

Να σημειωθεί ότι στον Α’ ημιτελικό διαγωνίζονται οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Στο τέλος της βραδιάς δέκα χώρες θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπως και η Γερμανία και η Ιταλία που ανήκουν στις BIG 4 και περνούν απευθείας.

