Eurovision 2026: Η στιγμή που ο Akylas έβγαλε τη λύρα και θύμισε Έλενα Παπαρίζου

Ξεσήκωσε το Wiener Stadthalle της Βιέννης ο Akylas με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Η σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη κινήθηκε σε «gaming» αισθητική δημιουργώντας ένα performance που μοιάζει περισσότερο με βιντεοκλίπ παρά με κλασική Eurovision εμφάνιση. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, ο Akylas εμφανίζεται μόνος του μέσα σε μια πολυγωνική κατασκευή με καθρέφτες, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου.

Ο Akylas ξύπνησε μνήμες «My Number One»

Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησε η αναφορά στην ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Κατά τη διάρκεια του solo της λύρας, εμφανίστηκε στη σκηνή χορευτής όπως εκείνοι του «My Number One», με τον Akyla να παίζει μια ιδιαίτερη λύρα με χορδές, σε ένα σημείο που έκανε την αρένα να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

