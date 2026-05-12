Eurovision 2026: Όλες οι συμμετοχές του Α' Ημιτελικού - Ελλάδα και Φινλανδία τα μεγάλα φαβορί

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision με το «Ferto» και ξεσήκωσε το κοινό του Wiener Stadhalle στη Βιέννη με την ενέργειά του.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί και απόψε απέδειξε ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει ακόμη και την πρώτη θέση. Το act, που έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, είναι εντυπωσιακό.

Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό διεκδικούν, επίσης, εκτός από την Ελλάδα, το μεγάλο φαβορί, Φινλανδία με την Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen που ερμήνευσαν το Liekinheitin, καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Γεωργία, η Πολωνία, το Σαν Μαρίνο, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Εσθονία, η Σερβία και το Βέγιο.

Στον Α΄Ημιτελικό εμφανίστηκαν, επίσης, οι συμμετοχές της Ιταλίας και της Γερμανίας που περνούν αυτόματα στον τελικό, αφού ανήκουν στις «Big Five».

Δείτε τις υπόλοιπες συμμετοχές του Α' Ημιτελικού:

Μολδαβία - Satoshi - Viva Moldova

Σουηδία - Felicia - My System

Κροατία - Lelek - Andromeda

Πορτογαλία - Bandidos do Cante - Rosa

Γεωργία - Bzikebi - On Replay

Ιταλία - Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

Φινλανδία - Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Μαυροβούνιο - Tamara Živković - Nova Zora

Εσθονία - Vanilla Ninja - Too Epic To Be True

Ισραήλ - Noam Bettan - Michelle

Γερμανία - Sarah Engels - Fire

Βελγίο - ESSYLA - Dancing on the Ice

Λιθουανία - Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

San Marino - SENHIT - Superstar

Πολωνία - ALICJA - Pray

Σερβία - LAVINA - Kraj Mene