Eurovision 2026: Εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ1 ο Akylas - Ξεπέρασε το 50% ο ημιτελικός

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  Ο Α' ημιτελικός της Eurovision στην ΕΡΤ1 σημείωσε 37,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 47,6% στο δυναμικό κοινό.
  Στο κοινό ηλικίας 18
  54, η τηλεθέαση του ημιτελικού έφτασε το 52,7% σε τέταρτο.
  Η εκπομπή «Eurovision night» μετά τον ημιτελικό κατέγραψε 18,5% στο σύνολο και 22,6% στο δυναμικό κοινό.
  Τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης είχαν μειωμένη τηλεθέαση λόγω της Eurovision.
  Δημοφιλείς σειρές όπως ο «Άγιος Έρωτας» και το «Grand Hotel» σημείωσαν ποσοστά κάτω από 15% στο σύνολο.
Ο Akylas ξεσήκωσε την αρένα της Eurovision, στον Α’ ημιτελικό, το βράδυ της Τρίτης και έστειλε την ΕΡΤ1… στον έβδομο ουρανό της τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Α΄ ημιτελικός σημείωσε 37,8% στο σύνολο και 47,6% στο δυναμικό κοινό. Στους τηλεθεατές 18-54, σε τέταρτο, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 52,7%.

Η εκπομπή «Eurovision night», που ακολούθησε, έκανε 18,5% στο σύνολο και 22,6% στο δυναμικό κοινό. Τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης εμφανίστηκαν με πεσμένα ποσοστά λόγω της Eurovision. Χαρακτηριστικά, ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA κατέγραψε 13,8% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Η παραγωγή μυθοπλασίας «Porto Leone», που πήρε το lead in, έκανε 11,9% και 7,9% αντίστοιχα.

Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 6,1% των τηλεθεατών 18-54. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που ακολούθησε, έκανε 3,4% και 3% αντίστοιχα. «Η Γη της ελιάς» στο MEGA έκανε 14,5% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό.

