Eurovision 2026: Σε ποιο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas;

Το βράδυ της Τρίτης, στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε ο Α’ ημιτελικός της Eurovision και ο Akylas πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του πρώτου διαγωνιστικού μέρους, οι διαγωνιζόμενοι -που κατόρθωσαν να προκριθούν- κλήθηκαν να τραβήξουν κλήρο για το αν θα εμφανιστούν στο πρώτο ή το δεύτερο μέρος του τελικού του Σαββάτου.

Κάθε χώρα μπορεί να έχει την τύχη με το μέρος της μόνο για το σε ποιο μισό της βραδιάς θα εμφανιστεί, εκτός και αν τύχει τον κλήρο μέσω του οποίου μόνοι υπεύθυνοι για τη σειρά εμφάνισης της είναι οι διοργανωτές.

Έτσι λοιπόν, ο Akylas με το Ferto αναμένεται να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Στο πρώτο μέρος του τελικού, επίσης, θα δούμε το Βέλγιο και η Σερβία.

Στο δεύτερο μισό αναμένεται να δούμε Σουηδία, Λιθουανία και Πολωνία, ενώ καθαρά στην ευθύνη των διοργανωτών θα βρεθούν η Φινλανδία, η Μολδαβία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Κροατία και η Γερμανία.

