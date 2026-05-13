Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Χοροπηδούσε από τη χαρά του που πέρασε στον τελικό και υπέστη θλάση στην πλάτη

Newsbomb

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»
© Sarah Louise Bennett
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Akylas υπέστη θλάση στην πλάτη λόγω του ενθουσιασμού του μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026.
  • Λόγω του τραυματισμού ακύρωσε κάποιες υποχρεώσεις και την προγραμματισμένη φωτογράφιση για να αποφύγει περαιτέρω καταπόνηση.
  • Παρά τον πόνο, ο Akylas διαβεβαίωσε ότι θα είναι καλά μέχρι τον μεγάλο τελικό και ήθελε να συναντήσει τους δημοσιογράφους.
  • Ο καλλιτέχνης τόνισε πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η υποστήριξη του κοινού και η παρουσία του στον διαγωνισμό.
Snapshot powered by AI

Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Akylas το βράδυ του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το γεγονός το αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Όπως είπε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενθουσιάστηκε τόσο που άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο της Eurovision, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα και να υποστεί θλάση στην πλάτη.

Στην ερώτηση για τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του όταν το βράδυ της Τρίτης ήταν στο green room, απάντησε: «Πάρα πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια, προσπαθούσα ακόμα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί πάνω στη σκηνή, ξέρεις. Έλαβα τόση αγάπη από το κοινό. Είδα τόσους ανθρώπους να φοράνε τα σκουφάκια «Ferto». Ήταν καταπληκτικό. Και την ώρα που έκανα την εμφάνισή μου, έλεγα μέσα μου: "Θεέ μου, τώρα είμαι στην κρατική τηλεόραση. Τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;". Αλλά, ξέρεις, ήταν τόσο διαφορετικά από τις πρόβες γιατί, δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά όταν βλέπω τον κόσμο μου εκεί κάτω, λαμβάνω τόση αγάπη κι αυτό μου δίνει τεράστια δύναμη. Και χθες, πραγματικά, ήταν μαγικά. Ήμουν τόσο, μα τόσο χαρούμενος».

Σημειώνεται ότι, λόγω του τραυματισμού του αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις, στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους όμως τόνισε: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω».

Λόγω αυτού του τραυματισμού, ανακοινώθηκε ότι η προγραμματισμένη φωτογράφιση δεν θα πραγματοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω καταπόνηση, με την εναλλακτική μιας ομαδικής σέλφι στο τέλος.

Ο καλλιτέχνης ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για την κατάστασή του και επανέλαβε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να βρίσκεται εκεί παρά τον πόνο που ένιωθε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:16ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου από τα Μουδανιά

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερουσία επιβεβαιώνει τον Kevin Warsh ως νέο επικεφαλής της Fed

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Παράθυρο ελπίδας από Βανς: Οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

22:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα να κληθούν σε ακρόαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Διοικητής της ΕΥΠ

22:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για το voucher των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

21:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

21:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ο Μύθου τον κράτησε «ζωντανό» κόντρα στην Πρωταθλήτρια

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Πήρε το ντέρμπι και το προβάδισμα για το... σεντόνι

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε μητέρα και παιδί - Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ΔΣ για την ΕΝΕΔ - Ανανέωση της θητείας του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου στην θέση του προέδρου

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Δισεκατομμυριούχος «πίεζε» μάρτυρες στην υπόθεση απάτης πλούσιων ανδρών από τη μνηστή του

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κρατούμενος κυκλοφορούσε στις φυλακές με μαχαίρι 22 εκατοστών

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλιούπολη - Κωνσταντοπούλου: Αυτό το κράτος παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά του

20:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη από Βάσια Αναστασίου για το unfair προς Τσίπρα «να λουστεί 2 φορές γιατί η μπογιά είναι έντονη»

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Επτά εμβληματικά κειμήλια από το Άγιο Όρος, στο Βελιγράδι για έκθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Το καθοριστικό Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε μητέρα και παιδί - Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ιρανή Γκολσιφτέ Φαραχάνι που «άναψε φωτιές» στο ζεύγος Μακρόν με το «διάσημο» χαστούκι

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τα εκρηκτικά - Σύγχυση για την προέλευσή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ