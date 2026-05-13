Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Ένα μικρό ατύχημα είχε ο Akylas το βράδυ του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Το γεγονός το αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, λίγες ώρες μετά την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Όπως είπε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενθουσιάστηκε τόσο που άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει σε όλο τον χώρο της Eurovision, με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό ατύχημα και να υποστεί θλάση στην πλάτη.

Στην ερώτηση για τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του όταν το βράδυ της Τρίτης ήταν στο green room, απάντησε: «Πάρα πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια, προσπαθούσα ακόμα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί πάνω στη σκηνή, ξέρεις. Έλαβα τόση αγάπη από το κοινό. Είδα τόσους ανθρώπους να φοράνε τα σκουφάκια «Ferto». Ήταν καταπληκτικό. Και την ώρα που έκανα την εμφάνισή μου, έλεγα μέσα μου: "Θεέ μου, τώρα είμαι στην κρατική τηλεόραση. Τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;". Αλλά, ξέρεις, ήταν τόσο διαφορετικά από τις πρόβες γιατί, δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά όταν βλέπω τον κόσμο μου εκεί κάτω, λαμβάνω τόση αγάπη κι αυτό μου δίνει τεράστια δύναμη. Και χθες, πραγματικά, ήταν μαγικά. Ήμουν τόσο, μα τόσο χαρούμενος».

Σημειώνεται ότι, λόγω του τραυματισμού του αναγκάστηκε να ακυρώσει άλλες υποχρεώσεις, στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους όμως τόνισε: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω».

Λόγω αυτού του τραυματισμού, ανακοινώθηκε ότι η προγραμματισμένη φωτογράφιση δεν θα πραγματοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω καταπόνηση, με την εναλλακτική μιας ομαδικής σέλφι στο τέλος.

Ο καλλιτέχνης ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη για την κατάστασή του και επανέλαβε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να βρίσκεται εκεί παρά τον πόνο που ένιωθε.

