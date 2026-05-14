Eurovision 2026: Ένα καφέ στη Βιέννη καλωσορίζει τους υποστηρικτές του Ισραήλ

Ισραηλινές σημαίες κρέμονται στο ειδικά διαμορφωμένο καφέ MQ Carantine κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Τα φημισμένα καφέ της Βιέννης, η κουλτούρα των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης, έχουν «αγκαλιάσει» την φετινή Eurovision. Ωστόσο, έχουν βαθιά επηρεαστεί και από τις εντάσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Όταν οι αρχές της Βιέννης ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν καφέ που θα προσφέρουν φαγητό από κάθε χώρα που διαγωνίζεται στον διαγωνισμό, αρχικά το Ισραήλ είχε μείνει στην απέξω.

Αλλά το MQ Kantine, ένα μοντέρνο καφέ σε μια καλλιτεχνική συνοικία της πόλης, προσφέρθηκε να αναλάβει την εκπροσώπηση του Ισραήλ. Τώρα στο μενού της καφετέριας, προσφέρεται φαλάφελ, μπέιγκελ με σολομό και κρασί kosher, ενώ μικρές ισραηλινές σημαίες κρέμονται από την οροφή. Έξω από την καφετέρια στέκεται μονίμως ένας αστυνομικός.

Η ασφάλεια φέτος στην Βιέννη είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθ' όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του φετινού διαγωνισμού, του οποίου το σύνθημα «United by Music» (Ενωμένοι από την μουσική) φαίνεται να είναι αντιφατικό.

Πέντε χώρες -η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία- ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Την ίδια στιγμή διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης σχεδιάζουν μια συναυλία διαμαρτυρίας και μια αντι-ισραηλινή πορεία πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Στο MQ Kantine, εθελοντές παρακολουθούν και επιλύνουν πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ατμόσφαιρα είναι υποστηρικτική, δήλωσε ο Ντάνιελ Καπ, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και υποστηρικτής του Ισραήλ.

«Είναι υπέροχο», είπε ο ίδιος στο Associated Press, καθώς το καφέ ήταν γεμάτο με ανθρώπους που έπιναν καφέ και μπύρα στη βεράντα κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο, αν και σημείωσε ότι ο αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία έδειχνε ότι τα πράγματα «δεν είναι εντελώς φυσιολογικά».

«Πιστεύω ότι η Αυστρία, σε κάποιο βαθμό, έχει μάθει από την ιστορία της», δήλωσε ο Καπ, αναφερόμενος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Γι' αυτό και η υποστήριξη της χώρας προς το Ισραήλ είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι σε άλλες χώρες».

Το Ισραήλ συμμετέχει στην Eurovision εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και έχει κερδίσει τέσσερις φορές. Ωστόσο, η συμμετοχή της χώρας αμφισβητείται από τότε που ξεκίνησε πόλεμο στη Γάζα, μετά τη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το οποίο λειτουργεί υπό την κυβέρνηση της Χαμάς και του οποίου τα αρχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τη διεθνή κοινότητα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την εκστρατεία της ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, αρκετοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, έχουν δηλώσει ότι η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ισοδυναμεί με γενοκτονία. Το Ισραήλ, πατρίδα πολλών επιζώντων του Ολοκαυτώματος και των συγγενών τους, έχει αρνηθεί σθεναρά τον ισχυρισμό αυτό.

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν εντείνει ακόμη περισσότερο τις εντάσεις.

Συνθήματα κατά του Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έχει διχάσει την Eurovision και τους Eurofans.

Ο κίνδυνος για τρομοκρατικές επιθέσεις είναι υψηλός στην πόλη, μετά την σύλληψη ενός 21χρονου Αυστριακού, ο οποίος ομολόγησε ότι οργάνωνε μια επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024, ορκιζόμενος πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο φετινός εκπρόσωπος του Ισραήλ, Noam Bettan δήλωσε στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι τον αποδοκίμαζαν κατά την διάρκεια τον προβών, όπως έγινε και με την περσινή Ισραηλινή διαγωνιζόμενή Yuval Raphael.

Κατά την εμφάνιση του Noam Bettan στη σκηνή της Βιέννης το βράδυ της Τρίτης, ακούστηκαν συνθήματα κατά του Ισραήλ, όπως το «Stop the genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία») από το κοινό, ενώ άλλοι φώναζαν το όνομά του σε ένδειξη υποστήριξης.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

Το σύνθημα ακούστηκε και στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ, αφού ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας (ORF), δήλωσε ότι δεν θα σωπάσει το κοινό και τις αποδοκιμασίες τους προς οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, «επειδή συνέχιζαν να ενοχλούν το κοινό».

Παρόλα αυτά, ο 28χρονος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στον τελικό του διαγωνισμού του Σαββάτου.

Καθησυχασμένοι οι Ισραηλινοί οπαδοί

Ο Ivo Herzl, ένα οπαδός της Eurovision από την Αυστρία, ο οποίος παρακολούθησε τον ημιτελικό ζωντανά, δήλωσε ότι «η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτα θετική». Ο ίδιος υποστηρίζει το Ισραήλ, φτιάχνοντας και πουλώντας μπλουζάκια με τη φράση «Mazel Lov» — ένα λογοπαίγνιο με τη φράση «mazel tov», μια εβραϊκή φράση που σημαίνει «Συγχαρητήρια!» ή «Καλή τύχη!».

«Η Βιέννη είναι η πόλη της μουσικής και θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να απολαύσουν όλοι ένα μουσικό γεγονός», δήλωσε ο ίδιος

Ορισμένοι Ισραηλινοί φανς δήλωσαν ότι τους καθησύχασε η αυστηρή ασφάλεια που υπάρχει στην πόλη. Ο Oz Yona, ο οποίος παρακολουθούσε την πρώτη του Eurovision, είπε ότι δεν ένιωσε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μισαλλοδοξία και πιστεύει ότι η Αυστρία παίρνει σοβαρά τον αντισημιτισμό.

Ήρθε με φίλους για να υποστηρίξει το Ισραήλ, αν και δεν είναι αισιόδοξος για τις πιθανότητες του Bettan — για μουσικούς και όχι για πολιτικούς λόγους.

«Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει», είπε ο Yona. «Η Φινλανδία είναι καλύτερη φέτος. Η Ελλάδα είναι καλύτερη φέτος. Έχουμε καλό τραγούδι, αλλά όχι ένα τραγούδι που θα κερδίσει».