Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Κύπρου λίγες ώρες πριν τον Β’ Ημιτελικό

Βίντεο στο TikTok αποκάλυψαν τη σκηνική παρουσία της Antigoni Buxton με το «Jalla»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα της Antigoni Buxton για την κυπριακή συμμετοχή «Jalla» πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024.
  • Η Antigoni Buxton εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά με μίνι φόρεμα και μαντήλι που αφαιρεί στην αρχή της εμφάνισης.
  • Η πρόβα περιλαμβάνει τέσσερις χορεύτριες με λευκά αντικείμενα και χορογραφία γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και μία καρέκλα.
  • Το φινάλε της εμφάνισης συνοδεύεται από έντονο χορευτικό και ειδικά εφέ με φωτιές.
  • Η Κύπρος εμφανίζεται 9η στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, όπου συμμετέχουν συνολικά 18 χώρες.
Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Β' Ημιτελικού της Eurovision - που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 14 Μαΐου - κυκλοφόρησαν στα social media βίντεο από την πρόβα της Antigoni Buxton για την κυπριακή συμμετοχή.

Η τραγουδίστρια, που εκπροσωπεί την Κύπρος με το τραγούδι «Jalla», πραγματοποίησε την πρόβα της στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, με αποσπάσματα να κάνουν γρήγορα τον γύρο του TikTok.

Η εμφάνιση και το σκηνικό

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Antigoni Buxton εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, φορώντας ένα μίνι φόρεμα και μαντήλι στα μαλλιά, το οποίο αφαιρεί στην αρχή της εμφάνισής της.

Το act ξεκινά με την τραγουδίστρια μόνη πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, ενώ στη συνέχεια τη σκηνή γεμίζουν τέσσερις χορεύτριες επίσης ντυμένες στα λευκά.

Τα στοιχεία της χορογραφίας

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, οι χορεύτριες χρησιμοποιούν λευκά αντικείμενα, ενώ η χορογραφία εξελίσσεται γύρω από το τραπέζι που αποτελεί βασικό στοιχείο του σκηνικού.

Σε άλλο σημείο προστίθεται και μία καρέκλα, με την τραγουδίστρια να ενσωματώνει θεατρικές κινήσεις στο performance, πριν περάσει στο φινάλε μαζί με την ομάδα της μπροστά στη σκηνή.

Φωτιές στο φινάλε

Το τελευταίο μέρος της εμφάνισης συνοδεύεται από έντονο χορευτικό και ειδικά εφέ με φωτιές, που ολοκληρώνουν το σκηνικό της κυπριακής συμμετοχής λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά της Eurovision.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό με σειρά εμφάνισης είναι οι εξής: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

