Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη

Όσα θα δούμε στο δεύτερο live σόου της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη
© Alma Bengtson
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Απόψε στις 22:00 ξεκινά ο Β’ ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη με 15 χώρες να διαγωνίζονται και απευθείας συμμετοχές στον τελικό από Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla» και αναμένεται να προσφέρει μια εκρηκτική εμφάνιση.
  • Η Ντάρα από τη Βουλγαρία διαγωνίζεται με το κομμάτι «Bangaranga» και έχει σημαντική επιτυχία, έχοντας εκατομμύρια streams και διεθνείς συνεργασίες.
  • Το μεγάλο φαβορί για τον Β’ ημιτελικό είναι η Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το τραγούδι «Før vi går hjem».
  • Η Αυστραλία εκπροσωπείται από τη Ντέλτα Γκούντρεμ με το τραγούδι «Eclipse», ενώ η δεκάδα που προβλέπεται να προκριθεί περιλαμβάνει Δανία, Αυστραλία, Ρουμανία, Ουκρανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία, Τσεχία και Νορβηγία.
Snapshot powered by AI

Τα φώτα στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision ανάβουν ξανά και, απόψε, 22.00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει ο Β’ ημιτελικός της Eurovision. Δεκαπέντε χώρες θα διαγωνιστούν, ενώ θα δούμε και τις συμμετοχές της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που περνούν απευθείας στον τελικό του Σαββάτου.

Η σειρά εμφάνισης είναι: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

https://www.instagram.com/reel/DYIVbKPEtlb/

Τα βλέμματα, απόψε, είναι στραμμένα στην εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni που εκπροσωπεί την Κύπρο. Η τραγουδίστρια του «νησιού της Αφροδίτης», που διαθέτει όλο το πακέτο, θα τραγουδήσει το «Jalla» και αναμένεται να βάλει φωτιά.

https://www.instagram.com/reel/DYFiQN5FE2-/

Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς είναι και η Ντάρα της Βουλγαρίας. Με το τραγούδι «Bangaranga», εκατομμύρια streams, πολλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1, διεθνείς συνεργασίες και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, η τραγουδίστρια δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, βέβαια, το μεγάλο φαβορί για απόψε είναι η Δανία. Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ με το κομμάτι «Før vi går hjem» είναι στην κορυφή των προγνωστικών για τον Β’ ημιτελικό, ενώ έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό νίκης και στον τελικό.

https://www.instagram.com/reel/DYFmo3zjfwZ/

Απόψε θα δούμε και τη Ντέλτα Γκούντρεμ, που θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Γκούντρεμ, μια από τις πιο αγαπητές και εμπορικά επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Eclipse» (Εκλειψη), που μιλά για κοσμικές εικόνες: τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται».

https://www.instagram.com/reel/DYHijsikhkb/

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η δεκάδα -που θα προκριθεί απόψε- είναι η Δανία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Τσεχία και η Νορβηγία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Monster Wolves»: Ο στρατός των ρομπότ - λύκων της Ιαπωνίας για να τρομάξει τις αρκούδες

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελ. Βενιζέλος: Προειδοποιητική «βολή» για τον τουρισμό η μειωμένη διεθνής κίνηση του τελευταίου διμήνου – Πτωτικός ο Απρίλιος

07:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με ληστή της συμμορίας της Τιθορέας να κλέβει τράπεζα στου Παπάγου

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά τα λεφτά έξω» – Επίθεση Μαξίμου σε Ανδρουλάκη για το ξεχασμένο εκατομμύριο

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (14/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο «Αλάσκα» κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο

06:54LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Μαΐου

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορούν να σας κλέψουν τα δακτυλικά αποτυπώματα από μια... selfie

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» συμπλήρωσε 200 ημέρες αήττητη στη Super League – 23 ματς και 9 ντέρμπι αήττητη!

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου

05:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 14 Μαΐου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

06:02ΚΟΣΜΟΣ

«H σταθερότητα στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ είναι θετική για ολόκληρο τον κόσμο»: Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ σε κρίσιμες συνομιλίες στο Πεκίνο – Στην ατζέντα εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Viral Κινέζος στρατιώτης - Στέκεται «άγαλμα» ενώ περνάει δίπλα του, το Air Force One

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ