Eurovision 2026: Η ώρα του Β’ ημιτελικού – Κύπρος, Δανία και Αυστραλία στη μάχη

Snapshot Απόψε στις 22:00 ξεκινά ο Β’ ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη με 15 χώρες να διαγωνίζονται και απευθείας συμμετοχές στον τελικό από Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla» και αναμένεται να προσφέρει μια εκρηκτική εμφάνιση.

Η Ντάρα από τη Βουλγαρία διαγωνίζεται με το κομμάτι «Bangaranga» και έχει σημαντική επιτυχία, έχοντας εκατομμύρια streams και διεθνείς συνεργασίες.

Το μεγάλο φαβορί για τον Β’ ημιτελικό είναι η Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το τραγούδι «Før vi går hjem».

Η Αυστραλία εκπροσωπείται από τη Ντέλτα Γκούντρεμ με το τραγούδι «Eclipse», ενώ η δεκάδα που προβλέπεται να προκριθεί περιλαμβάνει Δανία, Αυστραλία, Ρουμανία, Ουκρανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία, Τσεχία και Νορβηγία. Snapshot powered by AI

Τα φώτα στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision ανάβουν ξανά και, απόψε, 22.00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει ο Β’ ημιτελικός της Eurovision. Δεκαπέντε χώρες θα διαγωνιστούν, ενώ θα δούμε και τις συμμετοχές της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που περνούν απευθείας στον τελικό του Σαββάτου.

Η σειρά εμφάνισης είναι: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

https://www.instagram.com/reel/DYIVbKPEtlb/

Τα βλέμματα, απόψε, είναι στραμμένα στην εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni που εκπροσωπεί την Κύπρο. Η τραγουδίστρια του «νησιού της Αφροδίτης», που διαθέτει όλο το πακέτο, θα τραγουδήσει το «Jalla» και αναμένεται να βάλει φωτιά.

https://www.instagram.com/reel/DYFiQN5FE2-/

Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς είναι και η Ντάρα της Βουλγαρίας. Με το τραγούδι «Bangaranga», εκατομμύρια streams, πολλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1, διεθνείς συνεργασίες και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, η τραγουδίστρια δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, βέβαια, το μεγάλο φαβορί για απόψε είναι η Δανία. Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ με το κομμάτι «Før vi går hjem» είναι στην κορυφή των προγνωστικών για τον Β’ ημιτελικό, ενώ έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό νίκης και στον τελικό.

https://www.instagram.com/reel/DYFmo3zjfwZ/

Απόψε θα δούμε και τη Ντέλτα Γκούντρεμ, που θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Γκούντρεμ, μια από τις πιο αγαπητές και εμπορικά επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας, θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Eclipse» (Εκλειψη), που μιλά για κοσμικές εικόνες: τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται».

https://www.instagram.com/reel/DYHijsikhkb/

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η δεκάδα -που θα προκριθεί απόψε- είναι η Δανία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Τσεχία και η Νορβηγία.

Διαβάστε επίσης