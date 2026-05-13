Eurovision 2026: Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού

Η Βικτώρια Σβαρόφσκι κατά την διάρκεια του Α' ημιτελικού της Eurovision στην Βιέννη

Ο Α' ημιτελικός της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στην Βιέννη, έχει ήδη γίνει πρωτοσέλιδο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάμεσά στις εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και η παρουσιάστρια και οικοδέσποινα του διαγωνισμού τραγουδιού, Βικτόρια Σβαρόφσκι, κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων.

Στο πλευρό της 32χρονης ήταν ο Μίχαελ Οστρόφσκι.

Η Βικτώρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι κατά την διάρκεια του Α' ημιτελικού της Eurovision στην Βιέννη Getty Images

Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι γεννήθηκε στο Ίνσμπρουκ του Τιρόλου της Αυστρίας και χτίσει μια πολυδιάστατη καριέρα στον χώρο του θεάματος τα τελευταία 15 χρόνια, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο και σχεδιάστρια.

Αν και απόγονος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων Swarovski, η 32χρονη θέλησε από μικρή να αποστασιοποιηθεί από την οικογενειακή της επιχείρηση, όπως έδειξε και το βράδυ του Α' ημιτελικού, όπου δεν φόρεσε κάποιο κομμάτι της γνωστής συλλογής.

«Θα ήταν προφανές αν φορούσα Swarovski, νομίζω», δήλωσε η ίδια στην Mirror. «Όλοι στην Γερμανία στην αρχή έλεγαν ότι με υποστηρίζει η οικογένεια μου και έκανα καριέρα χάρη σε αυτήν. Πλέον όμως, που πλέον αναγνωρίζουν την δουλειά μου, έχουν καταλάβει ότι εργάστηκα σκληρά για να φτάσω εδώ που είμαι».

Μεγάλωσε υπό την επίδραση τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και των μέσων ενημέρωσης, με τη μητέρα της να εργάζεται ως δημοσιογράφος και τον πατέρα της να δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση.

Στα 16 της, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music, κυκλοφορώντας αρκετά singles, ενώ ηχογράφησε και τη γερμανική έκδοση του «There’s a Place for Us» για την ταινία «The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader».

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2016, όταν κέρδισε την 9η σεζόν του «Let's Dance», γεγονός που σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην καριέρα της. Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, επέστρεψε στην εκπομπή ως παρουσιάστρια, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση.

Η παρουσιάστρια Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Ντάνιελ Χάρτβιτς στέκονται στο «Let's Dance» Getty Images

Πέρα από την τηλεόραση και τη μουσική, η Σβαρόφσκι δραστηριοποιείται και στον κόσμο των επιχειρήσεων, της μόδας και του lifestyle. Το 2020, ίδρυσε τη δική της εταιρεία καλλυντικών, την ORIMEI, επεκτείνοντας το επαγγελματικό της προφίλ πέρα από τον χώρο της τηλεόρασης. Η καριέρα της έχει επεκταθεί και στο μόντελινγκ, καθώς έχει εμφανιστεί σε εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών μόδας όπως Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style και Forbes, ενώ είναι και σχεδιάστρια.

Σύντροφος της είναι ο 34χρονος Μαρκ Ματέσιτς, ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της Red Bull, που κατέχει το 49% της εταιρείας, την οποία ίδρυσε ο πατέρας του.

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι με τον σύντροφό της και ιδιοκτήτη της Red Bull, Μαρκ Ματέσιτς, πριν από το Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 της Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία, την Κυριακή 19 Μαΐου 2024. AP

Στις αρχές του 2026, η Σβαρόφσκι πραγματοποίησε ένα προσωπικό όνειρο ζωής, συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ μαζί με τον Ματέσιτς, έναν από τους πιο απαιτητικούς και δημοφιλείς αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.