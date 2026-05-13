Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου μεταμορφώθηκαν σε Akyla λίγο πριν τον τελικό

Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision με τον Akyla να σαρώνει, γίνεται όλο και πιο viral όσο πλησιάζει ο μεγάλος τελικός του Σαββάτου 16 Μαΐου . Το «Ferto» έχει πλέον εισβάλει με κάθε τρόπο στην ελληνική τηλεόραση και τα social media.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου, αποφάσισαν να μπουν στο πνεύμα των ημερών και να εμφανιστούν ντυμένοι Akylas, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής και ενώ προβαλλόταν θέμα για την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision, οι δύο παρουσιαστές έδειξαν στην ρεπόρτερ μια επεξεργασμένη φωτογραφία τους μπροστά από το λογότυπο του ΣΚΑΪ, φορώντας outfits εμπνευσμένα από την εμφάνιση του Akyla.

Στιγμιότυπο από τη μεταμόρφωση των παρουσιαστών

«Βγάλαμε και εμείς μία φωτογραφία»

«Επειδή πάτε όλες οι παρουσιάστριες και βγάζετε φωτογραφίες, βγάλαμε και εμείς μία», σχολίασε με χιούμορ ο Δημήτρης Οικονόμου, ενώ στην εικόνα εμφανιζόταν να ποζάρει όπως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας.

«Στον Άκη πάει περισσότερο», πρόσθεσε στη συνέχεια, με τον Άκη Παυλόπουλο να απαντά πως θέλει… τις μπότες του Akyla.

Viral στιγμές πριν τον μεγάλο τελικό

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τη «μεταμόρφωση» των δύο παρουσιαστών μέσω AI.

Την ίδια ώρα, ο Akylas συνεχίζει την πορεία του προς τον μεγάλο τελικό της Eurovision, μετά την πρόκριση της Ελλάδας από τον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto».

