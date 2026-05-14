Eurovision 2026: Viral βίντεο με τον γιο της εκπροσώπου της Λετονίας να τραγουδά «Ferto»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα στιγμιότυπο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας, Atvara, στη Eurovision.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο μικρός εμφανίζεται να τραγουδά με ενθουσιασμό το κομμάτι «Ferto» του Ακύλα, τη φετινή ελληνική συμμετοχή, προκαλώντας αμέσως θετικά σχόλια από χρήστες και fans του διαγωνισμού.

Το στιγμιότυπο καταγράφει μια χαλαρή διαδρομή μέσα σε αυτοκίνητο, όπου ο μικρός τραγουδά το τραγούδι, ενώ η μητέρα του, που βρίσκεται στο τιμόνι, γελά και τον ενθαρρύνει.

Η αυθόρμητη αυτή σκηνή κέρδισε γρήγορα τις εντυπώσεις, με πολλούς Eurofans να τη χαρακτηρίζουν από τις πιο «γλυκές» στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Αντίδραση στα social media

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και αναδημοσιεύσεις, με τους χρήστες να σχολιάζουν ότι το «Ferto» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «κολλητικά» τραγούδια της Eurovision 2026, φτάνοντας μέχρι τα παρασκήνια της διοργάνωσης.

Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται να κερδίζει έδαφος και εκτός σκηνής, καθώς η απήχηση στα social media θεωρείται συχνά καθοριστικός παράγοντας για τη δυναμική ενός τραγουδιού στον διαγωνισμό και στο televoting.

atvara and her son blasting ferto in the car? pic.twitter.com/J3TaAf0TzP — una ?????? VOTE #9 (@l0veinjected) May 14, 2026

