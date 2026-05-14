Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

Η πρώην σύζυγος ενός εμπόρου ναρκωτικών τον «κάρφωσε» στο «αφεντικό» του ενορχηστρώνοντας μία επίθεση με οξύ, πιστεύοντας ότι θα πλουτίσει μετά τον θάνατό του.

Ο Ντάνι Κάχαλαν, 38 ετών στις τελευταίες του λέξεις πριν πεθάνει στο νοσοκομείο, είπε στην αστυνομία ότι πίστευε ότι ο αφεντικό του στο Ντουμπάι, γνωστός ως «Φροστ», είχε διατάξει τη δολοφονία του, επειδή του χρωστούσε περίπου 120.000 λίρες.

Η Πάρις Γουίλσον, 35 ετών, κρίθηκε ένοχη για τον φόνο του Ντάνι Κάχαλαν, 38 ετών στο Πλύμουθ τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Μαζί της καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα.

Ο «Φροστ», Ράιαν Κένεντι, όπως είναι το πραγματικό του όνομα δραστηριοποιούνταν μεταξύ Ταϊλάνδης, Ισπανίας και Ντουμπάι και επί του παρόντος πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Ντουμπάι.

Ο «Φροστ» φέρεται να ήρθε σε «επαφή» με τη Γουίλσον, με την οποία ο Κάχαλαν, είχε χωρίσει επεισοδιακά, ώστε να τον «πιέσει» να πληρώσει και να εντοπίσει πού βρίσκεται. Στα μηνύματα της έλεγε σχετικά με την κατοχή 320 κιλών κάνναβης σε ένα κοντέινερ που θα είχε χονδρική αξία 960,000 λιρών, αλλά θα άξιζε περίπου 3.2 εκατομμύρια λίρες εάν πωλούνταν σε συμφωνίες ενός γραμμαρίου.

Το «αφεντικό» σύμφωνα με τον εισαγγελέα «εξοργίστηκε» με την «καθυστέρηση» και την αποτυχία του Κάχαλαν να επιστρέψει τα χρήματα και πρώτα απ' όλα οργάνωσε μια απόπειρα απαγωγής εναντίον του τον μήνα πριν από τη δολοφονία του.