Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μπορεί σε διπλωματικό επίπεδο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να περνούν δύσκολες μέρες με τον νέο νόμο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη δικαιοδοσία σε θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο σε επίπεδο στρατεύματος οι επαφές συνεχίζονται.

Από 12 έως 13 Μαΐου στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Διοικητής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (3η Μ/Κ ΤΑΞ) «ΡΙΜΙΝΙ» Ταξίαρχος Νικόλαος Αγγελής, επισκέφθηκε τον Διοικητή της τ/9ης Συνοριακής Ταξιαρχίας (Edirne/TR) Ταξίαρχο Bülent Barış Sarp, στην έδρα της τ/9ης Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Ανδριανούπολη, σε ανταπόδοση της αντίστοιχης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στην έδρα της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ στην Καβύλη, από 06 έως 07 Μαΐου 2025.

