ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς, Μάικλ Μπανκς

Είχε αποχωρήσει προηγουμένως από την CBP κατά τη διοίκηση Μπάιντεν λόγω διαφωνιών με τις πολιτικές συνοριακής ασφάλειας, πριν επιστρέψει επί Τραμπ.

Ο Μάικλ Μπανκς, επικεφαλής της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς, παραιτήθηκε την Πέμπτη (14 Μαΐου), αυξάνοντας τη λίστα των αξιωματούχων στον τομέα της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς Μάικλ Μπανκς για τις δεκαετίες υπηρεσίας του προς τη χώρα», δήλωσε ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων Ρόντνι Σκοτ.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επικεφαλής, τα σύνορα μετατράπηκαν από ένα χάος στα πιο ασφαλή σύνορα που έχουν καταγραφεί ποτέ», πρόσθεσε ο Σκοτ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπανκς, η Συνοριακή Φρουρά επέκτεινε τον ρόλο της πέρα από την ασφάλεια των συνόρων, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Οι πράκτορες διεξήγαγαν επιδρομές και συλλήψεις μεταναστών σε περιοχές όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Μινεάπολη. Η παραίτηση ακολουθεί αρκετές αλλαγές στην ηγεσία του μηχανισμού επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας του Τραμπ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο, ενώ ο Τοντ Λάιονς, ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά του να παραιτηθεί αργότερα αυτό το μήνα.

Ο Μπανκς διορίστηκε από τον Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, αφού προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως «τσάρος των συνόρων» του Τέξας υπό τον κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ. Πριν από αυτό, πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες στη Συνοριακή Φρουρά, αν και κυρίως σε ηγετικές θέσεις μεσαίου επιπέδου.

Σε αντίθεση με ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που εμπλέκονταν σε επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης, ο Μπανκς διατηρούσε σχετικά χαμηλό δημόσιο προφίλ κατά τη διάρκεια αμφιλεγόμενων επιχειρήσεων επιβολής του νόμου σε επίπεδο πόλεων.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους πράκτορες, ο Μπανκς έγραψε ότι θα είναι «για πάντα ο μεγαλύτερος υπερασπιστής» της υπηρεσίας.

Ο Μπανκς είχε αποχωρήσει προηγουμένως από την CBP κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, επικαλούμενος χαμηλό ηθικό και διαφωνίες με τις συνοριακές πολιτικές, πριν επιστρέψει κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.