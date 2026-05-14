Χανιά: Τραυματίστηκαν γονείς και παιδί σε σοβαρό τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, στον δρόμο που οδηγρί προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες και το ένα όχημα κατέληξε πάνω σε κολώνα και το έτερο σε χαντάκι.

Στο ένα από τα οχήματα επέβαιναν τρία άτομα ένα ζευγάρι, με το παιδάκι τους, που τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Διαβάστε επίσης